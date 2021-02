Ana Rosa Quintana, "fan" de la Sputnik, aclara de qué vacunas contra el coronavirus no se fía

La polémica sobre el número de vacunas que llega a España ha vuelto a estar sobre la mesa de El programa de Ana Rosa después de los retrasos de algunas remesas de Pfizer o Moderna.

"Ojalá y consigamos las vacunas necesarias antes de que se ponga en circulación la Sputnik porque no me fio mucho de la vacuna rusa", ha opinado José María Olmo, uno de los colaboradores del programa, algo en lo que no ha estado de acuerdo Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa, a favor de la vacuna Sputnik: "Es buenísima"

"Ah, yo sí, nosotros ahora somos muy fans. La Sputnik por todo lo que oído y la cantidad de vacunas que han puesto en todo el mundo, creo que es buenísima", ha dicho la presentadora de Ana Rosa, que no ha opinado lo mismo cuando, entre risas, le han preguntado si se "atreve" con la vacuna venezolana o cubana. "No, no, no", se ha mostrado rotunda.

"A mí ya que me pongan... Me da igual la china que la rusa, pero que me vacunen", ha asegurado la presentadora de Telecinco.

