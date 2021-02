El comentario de David Broncano en 'La resistencia' sobre el pago de impuestos: "Me llaman comunista"

David Broncano entrevistó este lunes en La resistencia a El Xokas, uno de los gamers que más fuerte han empezado 2021 gracias a su participación a Egoland de Rust, un evento del videojuego en el que participaron los youtubers más populares del panorama.

"Es complejo, sientes una responsabilidad muy grande, date cuenta de que al final de mes, los suscriptores tienen que resuscribirse y si no lo hacen, pierdes esa suscripción", dijo en primer lugar sobre cómo vive su trabajo. "Tener a más de 11 mil personas pendientes de ti, es muy fuerte".

Lea también: "No te voy a contestar": La pregunta de Mamen Mendizábal que Arancha Sánchez Vicario no quiso responder

"Es una inestabilidad absoluta, por eso, este mundo genera estrés y ansiedad. Básicamente es no saber si el mes que viene me va a ir bien. Intento no pensar mucho en eso, subsistes a base de que la gente esté ahí y confíe en ti", añadió.

Por otra parte, El Xokas y Broncano hablaron sobre la polémica fuga de youtubers a Andorra, más aun después de que el gallego soltara este comentario en el directo de Egoland: "Me cobran 10.000 euros al trimestre y me la suda, lo pago representando al barrio. ¿Es que los políticos roban? Sí, pero ¿es mejor irse a Andorra y no contribuir, no?".

La aplaudida opinión de El Xokas sobre los impuestos en 'La resistencia' de Broncano

"Respeto que la peña se pire, pero yo prefiero quedarme porque me gusta mi país y me gusta contribuir con que todo vaya bien, pero es totalmente respetable que la gente que lleva unos años ganando mucho dinero y tenga otros objetivos se vaya, no tengo ningún problema", aseguró a Broncano.

El cómico apoyó su argumentación e insistió en la importancia de pagar impuestos: "Además, muchas veces comentas esto y te dicen comunista, pero no, yo soy capitalista total. Tú puedes pagar tus impuestos, todos los que te tengan que cobrar, y con lo que te queda te compras un deportivo o lo que quieras".

El Xokas señaló que hay que tener un poco de "conciencia social": "Mira como está el país. Quiero que se equilibre todo un poco, yo no necesito tanto". "Hay gente que si ganando 15.000 euros se tuviera que pagar un seguro privado, igual no podría", zanjó Broncano.