"No te voy a contestar": La pregunta de Mamen Mendizábal que Arancha Sánchez Vicario no quiso responder

Arancha Sánchez Vicario fue la protagonista de la última entrega de Palo y Astilla, el programa que Mamen Mendizábal presenta en la noche de los martes de La Sexta. La periodista mantuvo una interesante charla con la tenista, enemistada durante muchos años con su familia. Llegó a denunciar a sus padres por asuntos económicos pero en 2018 se reconciliaron.

Arancha Sánchez Vicario habló de su relación su su madre. "Era como mis sombra, igual de conocida que yo", dijo sobre los años en los que recorrían el mundo triunfando en las pistas de tenis.

"La protección era porque siempre han querido lo mejor para mí. Yo como madre también entiendo que siempre quieres lo mejor para tus hijos. Ahora que soy madre, lo entiendo", dijo Sánchez Vicario. "El control siempre ha estado ahí, pero quizá yo llevaba una vida distinta a las niñas de mi edad. Ellos querían que estuviese centrada en lo que estaba haciendo", dijo.

La pregunta de Mamen Mendizábal que Arancha Sánchez Vicario no quiso contestar

Mamen Mendizábal preguntó a Sánchez Vicario por su "imagen de hija mala" después de "haber llevado a los tribunales a tus padres".

"Muchas cosas se podrían haber evitado. Ya pedí perdón en su día, porque creo que se fue de las manos. Soy humana y pedir perdón cuesta pero ya lo he hecho. Ahora hay que mirar para adelante. Yo sigo luchando por recuperar esa unión familiar", explicó la deportista.



Pero el momento más tenso se vivió cuando Mamen Mendizábal hizo una pregunta que Arancha Sánchez Vicario se negó a contestar. "¿Te has sentido el motor económico de tu familia en alguna ocasión?", dijo la presentadora. Después de unos segundos de silencio, la tenista zanjó el asunto de manera tajante. "No te voy a contestar".