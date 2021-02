Lola, en la cama con Carlos y una tercera persona: el giro sorpresa de 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones guarda algunas sorpresas para el capítulo que Telecinco emitirá el jueves en prime time. La principal afecta a Lola, que dará un giro radical a su paso por el programa.

Hasta ahora, Lola había estado centrada en Simone. El italiano ha estado pegado a ella durante toda su estancia en el programa de Telecinco. Sin embargo, ella cada vez está menos por la labor y cortará con él, como se pudo ver en el avance de la semana pasada.

"Estaba en la piscina con él y no me apetecía, no me imagino otra boca que no sea la de Diego", confesó Lola a sus compañeras antes de verse cómo cortaba todo tipo de relación con Simone. Al mismo tiempo, el reality sorprendió con una imagen en la que se la veía metiéndose en la cama con Carlos.

Tres en la cama: Lola duerme con Carlos y otra persona más

Pero ahí no queda la cosa. La isla de las tentaciones reveló este martes que Lola no solo dormirá acompañada del empresario sevillano. Una tercera persona se meterá en la cama con ella. ¿Quién es y por qué fueron tres esa noche?

