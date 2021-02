Cifuentes reaparece en Telecinco tras ser absuelta en el 'caso Máster': "Ya he cumplido una condena de tres años"

Cristina Cifuentes ha elegido Ya es mediodía, programa del que era colaboradora habitual, para reaparecer en la tele después de ser absuelta del 'caso Máster'. La Fiscalía pedía un total de tres años de prisión por inducir la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster en el curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos.

"Un abrazo a todos. Tengo muchísimas ganas de poder estar ahí con todos vosotros y los espectadores", ha dicho en primer lugar la expresidenta de la Comunidad de Madrid. A continuación, Sonsoles Ónega le ha preguntado por la sentencia: "Dice que no hay pruebas suficientes para demostrar que indujo a la falsificación del máster. ¿Satisfecha con este fallo?".

"Y dice muchas más cosas", ha respondido. "Básicamente, lo que dice absolución con todos los pronunciamientos a favor. "Hay personas que le quieren dar la vuelta, pero eso significa inocencia.

Cristina Cifuentes: "He sufrido la llamada 'condena del telediario' de manera reiterada"

"Lo dije desde el primer momento y que, sin embargo, me ha supuesto durante tres años un calvario con un linchamiento mediático continuado. Eso no hay sentencia que pueda resarcirlo", ha añadido diciendo que está "contenta" por su familia. "Para ellos termina un larguísimo calvario".

Cifuentes ha asegurado sentirse "liberada", aunque ha dicho que "yo ya he cumplido una condena de tres años". "A mí no se me ha aplicado en ningún momento la presunción de inocencia y en estos tres años no solo he perdido mi vida, sino que además he sufrido la llamada condena del telediario de manera reiterada y de una forma feroz".

La expresidenta regional ha descartado volver a la política y ha acabado hablando sobre la marcha del PP de Génova: "No sé qué esperan para irse a otro lugar. Ya lo dije hace unos años: una de las cosas que tenía que hacer el Partido Popular es marcharse de sitio no porque esté maldito, sino que para un partido mantener una sede tan grande y lujosa hoy en día no tiene ningún sentido".