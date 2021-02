Brutal bronca entre Jorge Javier y Belén Esteban en 'Sálvame': "¡Me has demostrado el nivel de persona que eres!"

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han protagonizado este martes una brutal bronca en Sálvame. Lo que empezó como una broma entre el presentador y los colaboradores acabó con la pareja televisiva tirándose los trastos a la cabeza en un momento de lo más tenso que concluyó con la de San Blas abandonando el plató completamente rota.

Todo se desencadenó después de que Belén Esteban se quejara de que habían "colgado" una foto suya en Internet que no le gustaba nada. Pasados unos minutos, la dirección del programa hizo llegar la instantánea a Jorge Javier a través de su teléfono móvil para que se la mostrara a escondidas a sus compañeros y provocar un momento televisivo simpático.

Sin embargo, Belén Esteban pilló a Jorge Javier con las manos en la masa y se mostró muy enfadada por lo que estaba haciendo. "Soy yo, lo estoy viendo, pero bueno no pasa nada", soltó la colaboradora, mientras el presentador trataba de justificarse. "Es que no sabía a qué te referías. ¿Te has enfadado?", se preocupó el catalán. "Es que yo no me cachondeo de fotos tuyas ni se las voy enseñando a nadie, sinceramente", se quejó la tertuliana.

"Yo es que esto no lo había visto nunca. ¿Te ha molestado?", insistió arrepentido el 'dueño' del cortijo. "Me molesta que lo enseñes, porque a mí también me mandan fotos tuyas", le informó la princesa del pueblo mientras su amigo le preguntaba que por qué no se las enseñaba. "Te la puedo enseñar a ti, pero jamás a mis compañeros", dijo al borde de las lágrimas la colaboradora antes de que Jorge se disculpara de nuevo. "Si a ti esto te molesta, yo no lo vuelvo a hacer. Te pido perdón. Me sabe muy mal que te quedes así", aseguró mientras la tensión no hacía sino crecer.

"Sí, sí lo sé que te sabe mal", dijo irónica Belén. "Te lo digo de verdad", le prometió su compañero. "Sí, sí, yo te creo... Jorge ya, no pasa nada", le cortó antes de que Kiko Hernández asumiera su parte de la culpa por insistir en ver la fotografía en cuestión. "Belén, te lo prometo que lo siento", insistió una vez más Vázquez, que recibió de nuevo el rechazo de su amiga. "Claro que no te creo. Pero no voy a hacer ni una hora a hablar del tema ni nada", advirtió.

Jorge Javier estalla ante la amenaza de Belén Esteban: "No me llores, porque me da igual"

Jorge Javier destacó entonces que, si con este tipo de bromas "la persona afectada no se ríe, eso no me hace gracia": "Y si a ti te hace daño, no me hace gracia que lo pases mal", le hizo saber. "Si yo no lo paso mal, lo que me sorprende es que le enseñes la foto a Kiko, porque yo tengo de ti muchísimas cosas y en mi vida, en mi vida, a nadie le he enseñado nada tuyo", respondió Belén en unas palabras que Jorge asumió como una amenaza.

"Me parece muchísimo peor esto que acabas de decir tú ahora, porque esto era una idiotez que tú has sacado y que nadie sabía a lo que te referías. Y que tu salgas diciendo que tienes fotos mías, me da cuenta del nivel de persona que eres. Yo eso jamás te lo hubiese hecho a ti. Jamás. ¿Te estoy diciendo de manera clara perdón, no eres capaz de aceptar la disculpa y encima me dices que tienes fotos mías? Mira tía, paso. Ahora sí que paso, me has demostrado cómo eres. Me vas a venir tú a decir a mí que tienes fotos mías avergonzándome. De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices, pero ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres. Por si acaso me faltaba conocerlo", empezó estallando el catalán.

"¡Venga ya las tonterías estas! No me vengas con amenazitas, ni con nada. ¿Porque aquí sólo se te aceptan las disculpas a ti cuando te equivocas? ¿Eh? ¿Tienes la postestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte? ¿Eres tú quien dicta esto sí o esto no? Pues chata, conmigo no. Porque te las he pedido de corazón. Y no me llores porque me da igual, que ya sé que el lloro queda muy bien en cámara. ¡A tomar por saco la bicicleta! ¡A tomar por culo hombre!", concluyó antes de que Belén abandonara entre lágrimas el plató y él diera paso a un vídeo sobre Irene Rosales.

