"Me vi a mí mismo desde arriba": la experiencia de Santi Rodríguez con la muerte deja en shock a Toñi Moreno

Santi Rodríguez se abrió en canal con Toñi Moreno al recordar los baches de salud que ha sufrido desde el verano de 2017 cuando le diagnosticaron un infarto. El cómico visitó Un año de tu vida, en Canal Sur, para promocionar su obra Infarto, no vayas hacia la luz.

Además de los microinfartos que ha tenido desde ese episodio, el actor malagueño explicó que tuvo dos más graves: uno le ocurrió cuando estaba conduciendo y otro, el 23 de junio de 2018, una parada cardiorespiratoria justo antes de salir en una función.

Este segundo susto fue más allá al vivir una experiencia paranormal. "Yo ya he ido y he vuelto", dijo a Toñi. "Me vi a mí mismo desde arriba y me fui. Me fui sabiendo que mi tía y mi abuela me estaban esperando. Y volví. Tal cual te lo estoy contando".

Santi Rodríguez cuenta a Toñi Moreno que salió de su cuerpo

Santi Rodríguez aseguró a Moreno no tener miedo a la muerte porque "sé que después hay cosas muy bonitas que nos están esperando".

"Yo no llegué a pasar el túnel, me acordé de mi hija y dije 'no me puedo ir'. Pero yo lo he pasado. Yo sí recomiendo que, por lo que yo he visto, interesa portarse bien aquí, que esto no se acaba aquí. Vamos a ser buena gente", dijo.

"A la gente que ha perdido seres queridos, reconforta mucho saber que están, porque yo durante un ratito he estado y he visto muchas cosas".