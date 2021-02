Saltan las chispas en 'First Dates': "Siempre me han mantenido mis novios, no he necesitado trabajar"

Adrián acudió a First Dates para encontrar "a alguien que merezca la pena y dejarme llevar un poco". El joven contó en el programa de Cuatro que le gusta "seducir a las chicas y caer bien".

"He tenido dos relaciones serias, pero no es que sea exigente, es que no hay conexión", aseguró este profesor de tenis a Sobera sobre su pasado amoroso. "Aunque sea buena persona, educado y guapo, es complicado encontrar a una chica que merezca la pena".

Idayret, una chica cubana que vive en Madrid, fue su compañera de velada: "En el amor he tenido suerte porque los hombres con los que me he encontrado han sido muy cariñoso. Al inicio son muy atentos".

Aunque todo marchaba bien, un comentario encendió la mecha: "Mis relaciones siempre han sido latinas, pero hay que tener cuidado con quién andas porque la mayoría están acostumbradas a que el hombre pague y eso es machismo, no es cultura", dijo Adrián.

Idy, en 'First Dates': "Los españoles son tacaños"

"¿Estás tú del lado del feminismo ahora?", preguntó ella. "Yo no voy a trabajar para pagarle nada a ninguna mujer. El pagar o algo es opcional, es si te apetece, si tienes ganas... Y, si yo lo hago pues a mí también me gusta recibir. Yo no soy un pagafantas, un tonto que va pagando a las mujeres", se explicó.

Ella no se cortó nada al responder: "Siempre he sido mantenida por mis novios. Me han facilitado todo y no he necesitado trabajar". Así pues, Adrián no quiso tener una segunda cita al acusar a Idy de tener una mentalidad machista. "Los españoles son tacaños, no feministas".

"No tenemos nada en común y creo que no deberías depender de ningún hombre. Hacerte valer como mujer porque tienes una mentalidad machista. No todas las latinas son interesadas", le dijo.

