Critican a Joaquín Prat por su forma de definir a Vox en su análisis de las elecciones catalanas

Joaquín Prat se ha llevado un aluvión de críticas después de analizar los resultados electorales de Cataluña. En concreto, la polémica se ha desatado por una frase que empleó para describir a Vox en Cuatro al día.

El presentador de Mediaset comentó que el partido que lidera Santiago Abascal había irrumpido en el Parlament con 11 escaños, de tal forma que se ha convertido en la cuarta fuerza en Cataluña solo por detrás de PSC, ERC y Junts.

Lea también: La reacción de Ana Rosa Quintana a la detención del rapero Pablo Hasél

"Luego está Vox, que se convierte en el máximo referente de la derecha constitucionalista en Cataluña", dijo en alusión a que la formación ha superado tanto a Ciudadanos como al Partido Popular, una "debacle", según él. Sin embargo, la frase generó el cabreo de muchos, que le llegaron a acusar de "blanquear el fascismo".

"Vox es el máximo referente de la derecha constitucionalista". (Joaquín Prat) No es un lapsus, no es un hecho puntual. Es la constante en televisión. Blanquear el fascismo

No me lo puedo creer, @PratSandberg, no me creo que hayas dicho eso!