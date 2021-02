La reacción de Lola al ver la cruel rajada de Diego en 'La isla de las tentaciones': "No tiene un duro"

Después de mostrar a los espectadores las mofas de Manuel y Fiama hacia Stefany por besarse con Jesús, Sandra Barneda regaló a la audiencia un minuto inédito de la próxima gala de La isla de las tentaciones. El reality retomará la segunda noche de hogueras de la edición con Lola viendo todo lo que ha hecho su novio Diego en sus últimos días en la villa.

"Tengo mucho miedo. Por una parte siento que me lo puedo hasta merecer porque soy así de gilipollas. Me he dejado llevar y he hecho todo lo que he querido y sentido. He puesto freno también, he pensado incluso en poder hablar con él para arreglarlo", comentará Lola con Sandra Barneda antes de que esta de paso a las imágenes de su chico.

Lea también: Álex Bueno contra su ex novia Fiama por su actitud en 'La isla de las tentaciones': "Hipócrita"

Lola, en shock al ver como Diego asegura que "no tiene un duro": "Si tenemos un hijo, todo lo del niño lo pagaría yo"

La joven leonesa verá entonces a Diego lanzando duros comentarios sobre ella ante varios de los habitantes de Villa Playa. "Ha sido verlo y no me he muerto de pena de decir: ¡Oh, mi novia! Menos mal que no tuve un hijo con ella. Encima ella no tiene un duro. Si llegamos a tener un hijo y nos separamos, tendría que pagar yo todo lo del niño", soltó el extronista.

Lea también: Bombazo en 'La isla de las tentaciones': Lola corta su acercamiento con Simone y se mete en la cama con Carlos

Las palabras de Diego dejarán boaquiabierta a Lola, que no dará crédito a lo que su novio ha estado diciendo sobre ella: "¿Hola? ¿Que no tengo un duro?", se pregunta impactada la joven ante la atónita mirada de sus compañeras. En plató, Nagore comentó que este comentario será el que haga que Lola termine por lanzarse a la piscina con Carlos.