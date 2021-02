Manuel y Fiama se mofan de Stefany tras sus besos con Jesús en 'La isla de las tentaciones': "Tienes celos"

Manuel González se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la tercera edición de La isla de las tentaciones. El andaluz parece haberse olvidado de su novia Lucía y, durante una fiesta, dio uno de los momentazos de la temporada al liarse en la misma noche con Fiama y Stefany.

Al día siguiente, Manuel acabó cortando su acercamiento con la segunda para centrarse en la canaria, que ha regresado al reality después de ser una de las concursantes de la primera edición junto a Álex Bueno. A Stefany no le hizo ninguna gracia que el gaditano se besara también con Fiama y ahogó sus penas yendo en la siguiente fiesta a por Jesús, con quien se acabó besando también en el salón.

Este lunes, durante El debate de las tentaciones, Sandra Barneda mostró a los espectadores unas imágenes inéditas de las conversaciones que tuvieron esa noche los cuatro implicados. "¿De verdad me lías esa movida y ahora te lías con Jesús?", le preguntó Fiama a Stefany echándole en cara que la notó celosa la noche en la que ella acabó conquistando a Manuel.

Fiama va a por Stefany tras besarse con Jesús: "Tienes un poquito de celos"

"Yo no te lié nada, te lo lió Carla", se justificó la soltera antes de que Manuel se atreviera a reprocharle que se besara con su amigo. "Vienes aquí con Jesusito y le comes la boca", le soltó la pareja de Lucía. "En todo momento te he dicho que Jesús me parece guapo", respondió ella. "Tienes un poquito de celos y ya venías marcando el territorio. Pero que está muy bien. Tú fluye, gordi", ha dicho con sorna la canaria.

Las palabras de Fiama enfadaron a Stefany, que la invitó a que "fluyera" ella: "No te mosquees, pero tú viste que yo he tirado por ti y tú por mí y, de repente, he liado aquí 'la del taco' [su beso con Fiama] en una noche y me has dicho 'adiós'", dijo molesto Manuel antes de que Jesús entrara en escena. "¿Tú sabes cómo se callan bocas?", preguntó el sevillano mientras se lanzaba a besar de nuevo a Stefany. "Está loca, pero yo no soy como ella", afirmó la catalana a Jesús mientras Fiama y Manuel se marchaban al jacuzzi para dejarles solos.