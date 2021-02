La reacción de Ana Rosa Quintana a la detención del rapero Pablo Hasél

Pablo Hasél ha sido detenido en la Universidad de Lleida por los Mossos d'Esquadra tras negarse a entrar en prisión, como le había ordenado la Audiencia Nacional. Ana Rosa Quintana ha abordado este asunto con sus tertulianos de Telecinco y ha dado su opinión al respecto.

"Tenemos un gran debate sobre la libertad de expresión. ¿Dónde se tienen que poner los límites? En el enaltecimiento del terrorismo y del yihadismo hay que poner límites, no queda otro remedio", ha dicho la presentadora.

Ana Rosa, tras la detención de Hasél: "Tenía antecedentes"

Ana Rosa también ha recordado que el rapero tenía antecedentes que han sido claves para que se le haya condenado a entrar en prisión. "Además, el asunto de Hasél no es solo lo último, es que tenía antecedentes". En este mismo sentido se ha pronunciado el periodista Nacho Corredor: "Agredió a un periodista de TV3 en la misma universidad en la que ha sido detenido, rociándolo con un líquido de limpieza".

"Es que lo ha vuelto a hacer otra vez, no puedes estar echando un pulso al Estado permanentemente", ha opinado Quintana. "Siempre estaré a favor de la absoluta libertad de expresión, siempre. El asunto es que no perdamos... si estás condenado por una cosa..."

Nacho Corredor ha insistido en el argumento anterior. "El asunto es que tiene antecedentes, si no tuviera esos antecedentes de haber pegado a un periodista seguramente no habría entrado a prisión".

Ana Rosa responde a Podemos

Ana Rosa también ha leído el comunicado de Podemos, criticando la detención y entrada en prisión de Pablo Hasél. "No puedes abrir la mano a todo, sin ningún tipo de límite de temas peligrosos, como es el terrorismo. No puedes abrir la mano a todo menos el enaltecimiento del franquismo... eso no puede ser", ha dicho la presentadora sobre Podemos.