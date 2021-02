Atresmedia elige a Supremme de Luxe como presentadora de 'Drag Race España'

RuPaul's Drag Race está cada vez más cerca de aterrizar en España. A mediados de noviembre, Atresmedia confirmó la compra del popular talent para hacer una versión que se verá en Atresplayer Premium. El programa americano que ha conquistado al público y a la crítica desde su nacimiento en 2009 llegará a la plataforma de pago tras haber sido galardonado con 19 premios Emmy, haber sido adaptado con éxito en numerosos territorios y ser uno de los formatos más reclamados en nuestro país

La versión española de Drag Race estará producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios tras haber alcanzado un acuerdo en España con Passion Distribuition a faver de WOW (World of Wonder). Randy Barbato, Fenton Bailey y Tom Campbell son productores ejecutivos de World of Wonder.

Además, este lunes se pudo resolver una de las principales incógnitas sobre la adaptación española del programa: quién sería la elegida para hacer las veces de RuPaul como presentadora del mismo. Y aunque durante varias semanas sonó con fuerza el nombre de La Prohibida, finalmente será Supremme de Luxe la que ejercerá como maestra de ceremonias del formato.

La madrileña, con más dos décadas de trayectoria a sus espaldas, será la encargada de presentar Drag Race España, tal y como ha informado Vogue y ha confirmado ella misma a través de sus redes sociales. Supremme de Luxe se ha mostrado "muy feliz" de afrontar este nuevo reto profesional después de 24 años en activo.

La transformista ha desarrollado a lo largo de ese tiempo una fructífera carrera profesional como cantante y actriz en salas de lo más variadas. Supremme es una habitual de locales madrileños del ambiente LGTBIQ, como Black&White, LL o Ultrapop, escenarios donde ha interpretado sus propias canciones. Además, como actriz ha creado espectáculos teatrales alternativos, como Intimíssimo. También participó en la película El fantasma de la sauna de Luis Navarrete.

¿En qué consiste 'Drag Race España'?

Drag Race España buscará a la mejor superestrella drag de nuestro país a través de una carrera de desafíos. En cada programa, las concursantes tendrán que superar las distintas pruebas propuestas por el equipo para no ser eliminados y conseguir así coronarse como la ganadora.

Las 'drag queens' se enfrentan a sesiones de fotos, bailes, retos artísticos o actuaciones musicales para demostrar que son los mejores en su campo. La prueba final siempre consiste en una gran pasarela en la que las participantes muestran sus mejores 'looks'. Para decidir quién es la eliminada, las dos peores participantes se enfrentan en un duelo que consiste en ser la mejor haciendo 'lip sync'' La peor quedará fuera de la competición.

'Drag Race', un fenómeno internacional que llega a España

Con 12 temporadas a sus espaldas y varias ediciones especiales, RuPaul's Drag Race, la versión original, es un fenómeno que va más allá de la televisión. Se ha convertido en un acontecimiento con miles de seguidores por todo el mundo y que ha lanzado al estrellato a decenas de artistas.

Youtube Video

El programa ha sido adaptado con mucho éxito en países como Chile, Tailandia, Reino Unido, Canadá y Holanda. Arrasa en audiencia y en redes sociales allá por donde pasa. El formato original cuenta con más de 150 millones de visualizaciones en YouTube y tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Drag Race ya tiene 19 premios Emmy en su estantería, entre otros galardones. Además de haber premiado en varias ocasiones a su presentador, RauPaul, el formato ha logrado ser premiado en la principal categoría de Mejor Programa Reality y de Competición en dos ocasiones.