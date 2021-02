La contundente respuesta de The Grefg a Pablo Motos: por qué vive en Andorra y qué hacer para que los 'youtubers' vuelvan a España

El Hormiguero recibió este lunes a The Grefg, el primer youtuber que ha visitado el programa de Antena 3. Toda una estrella que acumula millones de seguidores en las redes sociales y que habló con Pablo Motos de su trabajo y, cómo no, de la polémica suscitada por el traslado de El Rubius a Andorra para pagar menos impuestos.

The Grefg también vive en Andorra desde hace cuatro años y explicó su punto de vista. "Cada persona tiene la libertada de residir y tributar donde quiera, porque es algo legal. Estos días se ha abierto un debate moral que, en realidad, no va a tener ninguna respuesta porque todos los puntos de vista son respetables", explicó The Grefg a Pablo Motos.

Lea también: Nuria Roca: "Pablo Motos me avisó hora y media antes de El Hormiguero; entré en shock"



El youtuber no dudó en lanzar una crítica a los medios tradicionales, como la televisión, desde un programa como El Hormiguero. "Sí creo que los medios de comunicación han ido a saco a por nosotros, puede que por cuestión de audiencia, por cuestión de considerarnos competencia y se ha focalizado en los youtubers y creo que ese punto de vista es erróneo", expuso.

Lea también: Dos niños de un colegio de Córdoba reprochan a Pablo Motos su "andalufobia": "Laísmos, loísmos y leísmos a parte"

The Grefg: "¿Cómo podemos hacer para que este tipo de riqueza vuelva al país?"

En este sentido, The Grefg planteó que el debate sobre dónde tienen que vivir estos profesionales es un callejón sin salida porque cada uno tendrá su opinión, pero sí cree que hay que enfocarlo desde otro punto de vista. "Creo que el debate es: ¿cómo podemos hacer para que este tipo de riqueza vuelva al país? Ese sería el debate, planteó. "La tecnología está descentralizando el trabajo, y puedes desempeñarlo desde donde prefieras. El problema es que se ha puesto el foco mediático en los youtubers", dijo, pero hay otros profesionales -y cada vez más- que podrán trasladarse de país puesto que con una conexión a Internet pueden desarrollar su actividad.

Entidades Pablo Motos