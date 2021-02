Así son los primeros pretendientes de Jorge Javier Vázquez en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Jorge Javier Vázquez llega a Mujeres y hombres y viceversa para intentar reflotar las audiencias del formato que ahora presenta Jesús Vázquez en Cuatro. El catalán pasará a la historia por ser el primer tronista VIP y gay. "Yo si voy, no voy a pasar el rato, ¿eh? Si voy, voy de verdad. Los teatrillos no me gustan", dijo.

El presentador de Sálvame puso una condición para sus pretendientes: "Fundamentalmente, tienen que ser muy guapos. ¿Está mal que lo diga?". Pues bien, tres días después de dar su 'sí', el programa ya le ha encontrado varios muchachos que conocerá este viernes.

Alberto

Alberto tiene 27 años y se ha convertido en el primer pretendiente de Jorge Javier. Mientras que a Nagore Robles le encandiló el tamaño de sus brazos, Jesús Vázquez ha dicho que se trataba de "buen género".

David

David, por su parte, es muy deportista. El soltero trabaja como bombero. ¿Logrará apagar el fuego de Jorge Javier?

Fran

Este sevillano luce un espectacular físico y prácticamente toda su piel está llena de tatuajes.

Daniel

Por último, parece que Daniel es un gran amante de los perros, por lo que podría hacer muy buenas migas con el presentador y sus galgos.

