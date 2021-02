El cambio de horario que sufre la serie 'Love is in the air' en Telecinco

Siguen los cambios en la programación de Telecinco. Este fin de semana, Mediaset anunció que eliminaba la serie Love is in the air en la noche de los lunes. De esta forma, El debate de las tentaciones presentado por Sandra Barneda dará comienzo a las 22.00 horas.

Pues aun hay más novedades. Telecinco retrasa la emisión de un nuevo capítulo de la ficción turca este martes. La cadena emitirá en el access prime time un programa que repase la última hora de La isla de las tentaciones, para dar paso a las 22.45 a Love is in the air, que se extenderá hasta la 01.00.

Por ahora, el miércoles sí dedicará toda la noche a la serie turca protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Todos estos movimientos se deben a que Mediaset no ha logrado dar con la tecla para hacer frente a su rival, Mujer en Antena 3.

¿Qué pasa en 'Love is in the air' este martes?

Aunque él no quiera reconocerlo, la única cura para los males de Serkan es Eda. El joven ha caído enfermo después de que ella haya decidido abandonarle y, aunque Eda acude para cuidarle, ella sigue convencida de irse a estudiar a Italia.

Sin embargo, antes tiene una conversación con Selin, a la que le confesará toda la verdad de su relación con Serkan para que sea ésta la que dé el primer paso en su acercamiento hacia él.