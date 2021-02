Roberto Brasero se sonroja por la sorpresa que se llevó en directo: "Me voy a poner rojo y no por los polvos"

Roberto Brasero, el hombre del Tiempo de Antena 3, fue uno de los protagonistas este domingo en Liarla Pardo, el programa que presenta Cristina Pardo en La Sexta. El presentador llamó la atención por el llamativo color rojo de la piel de su cara.

"Como ahora nos maquillamos nosotros...", dijo en su primera intervención provocando las risas. Minutos más tarde, Brasero volvió a enrojecerse por una bonita sorpresa de su mujer Beatriz. "Tengo un mensaje para ti", le dijo Cristina recordando a Isabel Gemio.

Lea también: Risto Mejide celebra la absolución de Cifuentes: "Vayan pasando... pueden responder con sus rectificaciones"

Sorpresa en 'Liarla Pardo' por lo que ocurrió con Roberto Brasero

La esposa del meteorólogo le había grabado un vídeo por San Valentín con un mensaje encadenado en varios folios: "Te quiero hoy y todos los días. Contigo la vida es maravillosa".

"Ahora sí se está poniendo como una nécora", aseguró Pardo. "Para nosotros también la vida es maravillosa, no solo para tu mujer". "Al final me voy a poner rojo y no por los polvos", dijo para aclarar después entre risas que se refería a los polvos del "maquillaje".