La inesperada relación de Kiko Rivera con Felipe González deja en shock a Bertín Osborne: "Me entero ahora"

Kiko Rivera se estrenó este domingo, 14 de febrero, en el universo de Twitch con En casa con Kiko. Se trata de un programa de entrevistas a personajes populares que, después, se suben a YouTube. Para hacer homenaje al título el primer invitado fue Bertín Osborne.

El hijo de Isabel Pantoja y el presentador comenzaron hablando de la pandemia. "No sabemos cómo se hubiera hecho en otra situación", dijo Bertín explicando que, pese a su ideología política, la situación es muy difícil. "Pa' ti y pa' mi, ¡viva España!", gritó para asegurar: "Eso da igual esté quien esté".

"Esté quien esté no. Yo no entiendo de política, pero yo... Mira, de pequeño era del PSOE", contó Kiko Rivera dando lugar a una inesperada anécdota: "Una amiga de mi madre, que era su secretaria, era muy del PSOE. Siempre con Felipe González, Felipe González...". "Si se presentase Felipe González hoy, yo le votaba eh", espetó Bertín a lo que Kiko asintió: Yo también".

Kiko Rivera confundió a Felipe González con su abuelo

Y aquí viene lo curioso. "Esa mujer me regaló un marco con la foto de Felipe González y yo tenía esa foto en la mesita de noche. Entonces, un día, me dio por preguntar a mi madre que quién era mi abuelo", empezó a contar. "Entonces a mi madre le pillaría que no sabía donde meterse, sabiendo ella todo lo que sabe que yo no tenía ni idea y me he enterado ahora, miró al cuadro de Felipe González y me dijo: 'este es tu abuelo".

"Y yo dije: '¿Este es mi abuelo? Pues maravilla", dijo él. Al saber esto, un día que coincidió con el expresidente del Gobierno en un avión, Kiko fue "corriendo" hacia él gritando "¡abuelo, abuelo!". "Mi madre dice que pasó una vergüenza tremenda, que le tuvo que explicar... Yo me llevé un chasco porque a mí me caía muy bien Felipe González".

Youtube Video