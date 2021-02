"¿Qué 'viva España', ni qué puñetas?": la gran bronca de Pilar Rahola y Sardá en el especial de TVE de las elecciones catalanas

TVE preparó este domingo una gran cobertura informativa para conocer los resultados de las elecciones al Parlament de Catalunya de este 14 de febrero. Pasadas las 19.10 de la tarde, la cadena pública inició un especial realizado por sorpresa desde los nuevos platós de Informativos, cuyo estreno quedó aplazado en enero por la tormenta Filomena.

Ana Blanco y Carlos Franganillo presentaron desde Torrespaña (Madrid), mientras que Xabier Fortes y Gemma Nierga hicieron lo propio desde los estudios de TVE en San Cugat (Barcelona). Los periodistas catalanes contaron con una serie de colaboradores y analistas para ir haciendo valoraciones sobre el escrutinio: Paco Camas, Bernat Dedéu, Joan López Alegre, Paloma Esteban, Cristina Monge, Xavier Sardá y Pilar Rahola.

Estos dos últimos acapararon toda la atención del debate por las continuas broncas que protagonizaron a lo largo de la noche. A pesar de que aseguraron tener una buena relación, el choque de opiniones entre uno y otro sobre el proceso independentista de Cataluña hizo que se vieran envueltos en más de una acalorada discusión que hizo incluso intervenir a sus presentadores.

La tremenda pelea entre Sardá y Rahola en TVE

El momento más tenso de la noche llegó minutos después de que Pilar Rahola diera por hecho ante las cámaras de TVE el partido al que había votado Xavier Sardá. Tras un breve enfrentamiento, ambos se volvieron a enzarzar en una gran bronca cuando, con el 83.5% de los votos escrutados, la colaboradora aseguró que aunque "lo más razonable" era la formación de un govern con las tres fuerzas independentistas (ERC, Junts y la CUP), veía a Cataluña abocada a unas segundas elecciones.

"¡Los independentistas sois vuestros peores enemigos!", soltó con sorna Sardá antes de que Rahola le devolviera el golpe. "Lo que está claro es que la opción del 'viva España' del señor Xavier Sardá ha perdido las elecciones. Y la opción de la independencia ha ganado. Tenéis a un superministro fallido. ¿Va a poder hacer gobierno con los suyos o va a tener que hacer maravillas?", respondió la catalana.

"¿Con lo de 'viva España' quieres decir que soy un facha?", le preguntó entonces enfadado Sardá mientras ella lo negaba. "Nunca has sido un facha", aseguró Rahola. "Pues cuando lo dices, lo dices como un eufemismo", se quejó el que fuera presentador de Crónicas Marcianas. "No eres facha, eres un demócrata y además de vez en cuando amigo", replicó la tertuliana. "Entonces, ¿qué viva España, ni qué puñetas? Hay muchos españoles que no están por el 'viva España', que somos gente de tolerancia y de convivencia", dijo elevando el tono el periodista.

"Pues hay muchos de españoles que son de tolerancia y convivencia que están a favor de un referéndum", replicó Rahola en un momento cada vez más tenso. "Lo de 'viva Cataluña', pero tu Cataluña", se quejó enfadado Sardá mientras la periodista le recriminaba que "en tu España yo tampoco quepo". Xabier Fortes decidió entonces intervenir para cortar de raíz la discusión y dar voz a otros tertulianos de la mesa.