El ataque de Massiel a Irene Montero que se topó con Jorge Javier: "Es una agitadora de barrio"

Massiel protagonizó la entrevista principal de este sábado en el Deluxe. La artista, como es habitual, no dudó en hablar de cuestiones políticas y sus ataques se centraron en Irene Montero, ministra de Igualdad.

Massiel criticó "los asesores que tiene la ministra de Igualdad para que luego haga un vídeo diciendo cómo le tienes que chupar lo que te dije a un señor o tocarle el escroto". Resulta que ese vídeo al que hacía referencia es fake y así se lo hizo saber Jorge Javier.

"Es falso", le dijo. "Eso es muy propio de la ultraderecha", le comentó el presentador. "Anda a tomar por el culo", respondió Massiel, que redobló los ataques a la ministra. "Mira, no me defiendas a esta señora con tantos asesores que no dice una cosa lógica ni aunque le paguen", comentó la artista.

"Voy a defender cada vez más al Gobierno porque lo de enfrente me espanta y me aterra", continuó Vázquez, mientras que la cantante se defendía. "Yo he votado al Gobierno socialista, no a Podemos. Y no me gusta Podemos. Hay cosas que dice Pablo Iglesias que también me dan mucho miedo". "Pues mira, te voy a decir una cosa: a mí Pablo Iglesias cada vez me cae mejor", confrontó Jorge Javier.

Massiel sobre Irene Montero: "Es una agitadora de barrio"

"Que diga cosas consecuentes. Yo veo una agitadora de barrio de masas en un centro social de quinceañeros", insistió Massiel sobre Irene Montero. "Pero si has perdido la legitimidad para hablar de ella porque has hablado de un vídeo que es falso", aprovechó para decir Jorge Javier. "No me interesa nada", continuó Massiel. "Vive como una persona de derechas y predica otra cosa".

