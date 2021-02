Bombazo en 'La isla de las tentaciones': Lola corta su acercamiento con Simone y se mete en la cama con Carlos

La isla de las tentaciones vivió este jueves su hoguera más dramática hasta la fecha. Después de que los concursantes hicieran sonar más que nunca la alarma de la tentación en ambas villas, todos se enfrentaron a las imágenes de lo que han hecho sus parejas durante los últimos días en el reality.

Sin embargo, el programa dejó a los espectadores con la miel en los labios y cortó la gala en el momento en el que Lola iba a ver cómo Diego la adelantaba y daba un paso más con Carla, con la que acabó besándose en los días previos durante una de las fiestas.

El extronista de Myhyv decidió lanzarse con la soltera después de ver el peligroso acercamiento que Lola ha tenido desde el comienzo de la edición con Simone. Y aunque ya se habían dado un pico durante un juego, Carla se acercó en plena fiesta a Diego para besarle: "Siento una atracción física enorme y hay mucha atracción sexual no resuelta", reconoció el concursante, que hizo saltar la alarma en Villa Montaña.

Lola, hecha un mar de dudas, pasa de Simone y va a por Carlos

Aunque no pudimos ver la segunda hoguera de Lola, el programa lanzó un avance que dejó en shock a los espectadores del reality de Telecinco. En él, se puede ver cómo Lola tendrá una nueva cita con Simone en la que se producirá una insólita bronca por el agobio que siente la joven con el italiano.

"Estaba en la piscina con él y no me apetecía, no me imagino otra boca que no sea la de Diego", confesará Lola a sus compañeras antes de ver cómo cortará todo tipo de relación con Simone. Sin embargo, otra imagen ha dado la pista del volantazo que dará la leonesa en el reality. En el vídeo se puede ver a la novia de Diego metiéndose en la cama con Carlos. ¿Es realmente el empresario sevillano el que le gusta de verdad?