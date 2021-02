Jorge Javier hace historia: acepta ser el primer tronista gay de 'Mujeres y hombres y viceversa'

Llevamos tiempo preguntando cuándo demonios Mujeres y Hombres y Viceversa iba a poner un trono gay y, por fin, ha sucedido. Jorge Javier Vázquez ha acabado aceptando la propuesta que le hizo este jueves, 11 de febrero, su compañero Jesús Vázquez en Sálvame.

El presentador llegó con un paquete regalo enorme, en el que se escondía el trono. "Esto es muy importante", dijo el catalán entre risas "muy nervioso". "No estás obligado a nada. Te voy a dar un sobre y lo tienes que leer, pero no me tienes que responder todavía", apuntó su compañero.

Lea también: Belén Esteban, obligada a explicar en 'Sálvame' si se ha vacunado: "La Fiscalía va a abrir una investigación"

"¿Quieres ser tronista de Myhyv?", fue el mensaje. En un primer momento, Jorge Javier se mostró algo reticente, aunque luego fue con todo: "Yo si voy, no lo hago para pasar el rato. Yo si voy, voy de verdad. A mí los teatrillos no me gustan".

Vázquez apuntó a que en el momento que Jorge diera luz verde, el equipo de cásting se lanzaría a buscar a sus pretendientes. "A mí, fundamentalmente, tienen que ser muy guapos", añadió el presentador de Sálvame.

Jorge Javier acepta ser el primer tronista gay de 'Myhyv'

Y, finalmente, Jorge Javier ha aceptado: "Lo estoy deseando". El presentador ha entrado por teléfono en el programa este viernes y ha empezado hablando de su "principal inquietud": "Yo si voy es a tomármelo en serio. Y si no me gusta nadie, no me gusta nadie. No me voy a cortar tampoco".

"Los hombres tendrían que ser como yo a los 30 años, justamente lo contrario", ha continuado diciendo Jorge añadiendo, además, que no le importaría entrar en la casa del dating show. "¡No me lo puedo creer, que esto es historia! Doce años esperando a ver maricones por todos lados", ha celebrado Nagore Robles.

Lea también: ¿Qué ha ocurrido con Chelo García Cortés en 'Sálvame'?: la explicación del 'trolleo' a su colaboradora

Como bien explicó Jesús en Sálvame, se trata "primer trono VIP de la historia y, además, el primero gay". Además, esta labor la podrá compaginar con sus actuales trabajos, tanto en la televisión como en el teatro, puesto que sería un tono exprés. La petición a Jorge Javier llega en uno de los peores momentos en audiencias del dating show, lo que su fichaje serviría de reflote.