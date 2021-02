Pablo Motos hace llorar a Nuria Roca en su vuelta a 'El hormiguero' tras superar el coronavirus

Pablo Motos regresó diez después a El hormiguero tras cumplir escrupulosamente la cuarentena tras dar positivo en coronavirus. El presentador volvió a coger el timón de su programa no sin antes agradecer a Nuria Roca su trabajo durante su ausencia.

"Has estado espectacular. Has iluminado este plató cada minuto. Has hecho que cada noche sea especial. Le has dado al programa un toque diferente, un toque tuyo: has estado graciosa, rápida, inteligente y humilde. Además, como presentadora tienes una alegría muy contagiosa", dijo Motos.

"De los bailes ya hablaremos en otro momento... Pero quiero que sepas una cosa importantísima y es que te quiero y eres una de mis personas favoritas", culminó de decir el valenciano emocionando a Nuria. Finalmente, los dos se fundieron en un abrazo tras espetar un "somos negativo" para evitar críticas posteriores.

A continuación, Pablo Motos se situó en el centro del plató y comenzó a relatar a la audiencia "cómo me he sentido" en estos días. "Tengo la sensación de que hablamos mucho del coronavirus pero muy poco de la parte mental. En la televisión estamos dando una información, y en la vida, en las casas, está pasando otra", aseguró.

El nuevo 'palo' de Motos a Fernando Simón por las PCR

"Acabo de pasar por una enfermedad por la que se mueren cientos de personas todos los días. Te da y es una ruleta rusa, en la que puedes ser desde asintomático a morir. He pasado miedo. He pasado miedo por mí y, sobre todo, por mi mujer, por si la había contagiado. Porque cuando tienes esto no sabes a quién puedes estar contagiando".

En su speech, Pablo Motos volvió a poner el grito en el cielo por Fernando Simón: "Si no fuera porque en el programa hacemos test a diario, podría estar contagiando a todo mi equipo. Aunque algunos digan que las PCR solo sirven si tienes síntomas. Benditos PCR".

Por otra parte, el presentador confesó haberse sentido "triste" y "sobre todo, además tenía muy mal humor". "Eso se lo ha comido todo mi mujer, que era la única conexión que yo tenía en ese momento con la vida y con la comida. Si ella hubiera querido me hubiera aniquilado", terminó de decir.