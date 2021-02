¿Llamó "guarra" Manuel a Marina en 'La isla de las tentaciones?: la polémica frase que se escuchó durante la hoguera

La isla de las tentaciones vivió este jueves una de sus galas más convulsas hasta le facha con una noche de hogueras en la que los concursantes pudieron ver cómo la mayoría de sus parejas rebasaban todos los límites que pusieron en el arranque de la edición.

Antes de ver cómo a Lucía se le caía la venda de los ojos con Manuel al ver cómo se besaba en la misma noche con Fiama y Stefany, Jesús pudo confirmar que Marina ha decidido dar un paso más en su acercamiento hacia Isaac, con quien no dejó de besarse tras una fiesta en medio de la piscina.

El andaluz se mostró indignado con su novia, obviando que la noche anterior él había hecho lo mismo con Stefany, en un extraño intercambio de parejas con su amigo Manuel. Los dos se acabaron metiendo juntos en el jacuzzi, donde protagonizaron una tórrida escena con Fiama y Stefany respectivamente.

"Siento que he fallado pero a la vez que no, porque ya había sido traicionado por ella. A nadie le gusta ver estas imágenes. No la reconozco, ella me dice que sale por ahí y no se arrima a nadie. Incluso su madre me dice que ha salido con ella y se da a respetar. Quiero creer que no está sintiendo amor por Isaac, atracción física sí, cariño puede que también, pero amor no, si me dice que sí miente porque la conozco", empezó diciendo Jesús.

La polémica frase de Manuel a Jesús sobre Marina en La isla de las tentaciones

"Me provocan vergüenza estas imágenes, dolor y vergüenza, por su familia y por la gente que la queremos. Ha cruzado el límite de que no se ha respetado ella misma. Si no te respetas a ti misma, ¿de qué vales?, ¿de qué sirves?. No me va a dar el impulso de 'como tú estás haciendo esto, yo te voy a rematar más fuerte'. No he venido a un partido de tenis, he venido a demostrar lo que valgo y a disfrutar la experiencia", estalló el sevillano, perplejo al ver las ardientes imágenes de su novia con Isaac en la piscina.

En ese tenso momento, mientras todos veían lo sucedido en Villa Montaña, Manuel se giró hacia Jesús, soltándole una frase que ha causado un gran revuelo en redes sociales. "Manuel después de liarse con dos pavas en una noche ha tenido el santo coño de decir de la novia de otro que es 'una guarra'. Ojalá la vacuna me haga lesbiana de verdad como decía el cura de no sé donde", aseguró Henar Álvarez, presentadora de Buenismo Bien en la Cadena SER, a través de Twitter.

No fue la única. Muchos espectadores oyeron las mismas palabras que la humorista. ¿Llamó de verdad "guarra" Manuel a Marina? Lo cierto es que, revisionando el programa, en una primera escucha parece que el andaluz sí pronuncia ese término. Sin embargo, prestando algo más de atención, y aunque no es el todo inteligible, se puede comprobar cómo Manuel le habría dicho a su amigo una frase similar a la siguiente: "A jugar, ¿no?" o "De jugar, na".

De esta manera, el concursante estaría invitando a Jesús a olvidarse de Marina para dejarse llevar con las solteras de Villa Playa o destacando que lo de Marina con Isaac va en serio y no es un juego. De momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto.

Manuel después de liarse con dos pavas en una noche ha tenido el santo coño de decir de la novia de otro que es "una guarra". Ojalá la vacuna me haga lesbiana de verdad como decía el cura de no sé donde. — Henar Álvarez (@henarconh) February 11, 2021

le dice manuel guarra a Marina y se ha liado él con dos???????????????????????????????????????????????? — ???? (@miriambornez) February 11, 2021

Joder pensaba que era la única que había escuchado el "guarra" por lo bajito (como eso se han ahorrado subtitularlo).

Los huevos bien gorditos.



Las bolleras te esperamos con los brazos abiertos y los microondas limpios Henar ?? — Alejandra Sáez (@_AleSaez) February 11, 2021

Espera espera, Manuel le ha dicho guarra a Marina?

En serio Manuel? — Mari Guerrero (@mariguerrero_02) February 11, 2021

el manuel li ha dit guarra a la marina, el manuel

en fin — miralles (@judithmiralless) February 12, 2021

k rabia k Manuel llame guarra a Marina al ver sus imágenes. Se te olvidan las tuyas o quee??? — merii? (@mariaahortaal) February 11, 2021

Manuel insultando a Marina diciendo que es una "guarra", pero ¡AH! el ha hecho exactamente lo mismo. EN FIN LA HIPOCRESÍA.#LaIslaDeLasTentaciones4 — Andreeaa???? (@andreeaamaartn) February 11, 2021

Puede ser porque Manuel ha dicho que Marina es una guarra por liarse con uno, cuando Manuel se ha liado ya 3 veces y con 2 chicas diferentes¿¿¿!!!!! No cuesta mucho entender el machismo que hay en esa frase — R161 (@Rafapuentedura) February 11, 2021

MANUEL HA TENIDO LOS SANTOS COJONES DE LLAMAR GUARRA A MARINA???? DE VERDAD??? — Serpin (@seerpin4) February 11, 2021

vaya cojones tiene manuel d llamar guarra a marina esk en fin — Noe (@noeliiagarciaa2) February 11, 2021

¿MANUEL LLAMANDO GUARRA A MARINA? ¿TÚ?PERDONA QUE ME RÍA DE TI PERO ERES ASQUEROSO JAJAJAJAJAJA #LaIslaDeLasTentaciones5 — Yaiza (@yaizaof94) February 11, 2021