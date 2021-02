La incendiaria reacción de Lucía tras ver los besos de Manuel con Fiama y Stefany en 'La isla de las tentaciones': "¡Es una mierda de persona!"

La isla de las tentaciones vivió este jueves su hoguera más dramática hasta la fecha. Después de que los concursantes hicieran sonar más que nunca la alarma de la tentación en ambas villas, todos se enfrentaron a las imágenes de lo que han hecho sus parejas durante los últimos días en el reality.

Lucía acaparó toda la atención de la gala, ya que las expectativas por conocer su reacción al ver a su novio Manuel besándose en la misma noche con Fiama y Stefany era mayúscula. Ya en el coche, camino a la hoguera, la joven no pudo evitar las lágrimas ante el apoyo de sus compañeras.

Sin embargo, contra todo pronóstico, la andaluza mostró su cara más fuerte ante las cámaras al descubrir la infidelidad de su chico. "Yo sí que no voy a llorar más. Es patético, ya me lo había demostrado antes, pero ahora más. No me lo esperaba, yo estaba más tranquila hoy que en la otra hoguera", empezó diciendo enfadada Lucía.

"Lo ha hecho porque no tiene dos dedos de frente, porque no me quiere, porque es su naturaleza y porque no piensa en nadie, más que en lo que tiene entre las piernas", ha dicho con ira a Sandra Barneda, que se quedaba perpleja al ver la entereza con la que la joven afrontaba esta complicada situación.

Lucía quema en la hoguera las pulseras de Manuel: "Me ha vuelto a humillar"

"Venía aquí harto de llorar y quería que confiara en él, de vergüenza. No se merece nada de mí y no lo va a tener. Ya llorará, pero que llore. Lo mismo que he llorado yo y más. Sabía que había sido él. Es un mierdas. Siento que me ha vuelto a humillar", continuó diciendo.

"Me siento una porquería pero él es mucho más porquería que yo, porque yo no le he faltado el respeto en mi vida. Así va a quedar. Es un caliente asqueroso, que haga lo que quiera", concluyó antes de pedirle a la presentadora que no le pusieran más imágenes y protagonizar uno de los momentos más comentados de la noche.

"No quiero ver más imágenes porque la siguiente imagen yo ya me la conozco porque sé quién es el personaje que tengo al lado", ha explicado antes de ponerse en pie para quemar en la hoguera las pulseras y el anillo que Manuel le había regalado. "He tirado todas las mierdas que tenía de él. Porquería yo en mi cuerpo no quiero. No quiero nada que tenga que ver con esa mierda de persona", zanjó.