Ana Pastor para los pies a Ignacio Garriga (Vox) tras llamar "terrorista" a Pere Aragonès (ERC) en La Sexta: "Baje la temperatura"

Ana Pastor tuvo que hacer frente este jueves a un bronco debate entre las principales nueve fuerzas políticas que se presentarán este domingo a las elecciones autonómicas de Cataluña. Los ataques, insultos e interrupciones fueron constantes y la presentadora de La Sexta se las vio y deseó para mantener el orden en el plató que Atresmedia preparó para este especial evento.

El debate contó con la presencia de Carlos Carrizosa (Ciudadanos), Laura Borràs (JxCat), Pere Aragonés (ERC), Salvador Illa (PSC), Jessica Albiach (Catalunya en Comú Podem), Laia Estrada (CUP), Alejandro Fernández (PP), Ángels Chacón (PDeCat) e Ignacio Garriga (Vox) y fue la última ocasión en la que se vieron las caras antes de los comicios del 14 de febrero.

Una noche más, Ignacio Garriga volvió a acaparar toda la atención elevando el tono de la discusión y lanzando duros ataques hacia sus rivales que obligaron incluso a Ana Pastor a intervenir. En un momento dado, ante los gritos de los presentes, la presentadora de El Objetivo cortó la tertulia para soltar un aviso a todos.

"¿Podemos evitar un debate de este tipo en el que la gente que está en casa, votantes de los partidos que están aquí hoy e incluso la gente que no vota, le produzca rechazo?", preguntó Pastor después de que Garriga llamara "delincuente metida en política" a Laia Estrada (CUP). "Si gritan todos a la vez, yo no escucho lo que dicen y la gente en casa tampoco", repitió hasta la saciedad.

El momento más tenso de El Debat: Garriga llamó "terrorista" a Pere Aragonès

Uno de los momentos más tensos de la noche llegó cuando Ignacio Garriga (Vox) y Pere Aragonès (ERC) se enzarzaron en una discusión en la que el líder de extrema derecha acabó llamando "terrorista" al político independentista. Todo se desencadenó después de que Alejandro Fernández acusara al gobierno anterior de impulsar "una dinámica destructiva para manipular el sistema educativo en Cataluña hasta extremos inaceptables".

Aragonès pidió entonces la palabra para pedirle "respeto para los docentes y maestros de este país". En ese momento, Ignacio Garriga le interrumpió, sumándose a las críticas del líder del PP: "El separatismo lleva décadas instrumentalizando la educación, adoctrinando e imponiendo la lengua", aseguró el candidato de Vox.

"Ya lo ve, usted intenta domesticar...", replicó el líder de ERC antes de que Garriga le volviera a cortar: "Yo no le he llamado animal, le he llamado terrorista", soltó el ultraderechista, obligando a Pastor a cortar el debate. "Perdón, voy a tener que parar. La pausa nos ha servido para bajar la temperatura señor Garriga, vamos a mantenerla así", pidió muy seria la presentadora. "Pues que no me insulte", se quejó el líder de Vox antes de que Aragonès que continuara con su discurso.

