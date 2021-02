Belén Esteban, obligada a explicar en 'Sálvame' si se ha vacunado: "La Fiscalía va a abrir una investigación"

Belén Esteban ha vivido en la tarde este jueves un mal trago en medio de la emisión de Sálvame. En un momento dado, Jorge Javier Vázquez se puso en pie para hacerle llegar a la colaboradora de Telecinco unas supuestas acusaciones que se estabas lanzando sobre ella. A pesar del gran susto, enseguida el presentador le hizo saber que se trataba de una broma.

"Por cierto Belén, la gente está empezando a hablar. ¿Tú te has vacunado?", preguntó de repente Jorge Javier, dejando totalmente descolocada a la tertuliana. "No. ¿Yo? ¡Ojalá!", respondió enseguida la de San Blas. "¿Te han vacunado?", insistió muy serio el catalán, mientras ella seguía negándolo rotundamente.

"¿Seguro? Hay gente que está diciendo que sí", llegó a asegurar Jorge Javier mientras el gesto de Belén Esteban empezaba a torcerse, prueba del disgusto que se estaba llevando por las palabras de su compañero. "A mí no me han vacunado y yo eso lo juro", prometió antes de que el presentador dijese que se ha enterado de que "la Fiscalía va a abrir una investigación para saber si te has vacunado o no".

"Que las abra, que las abra. Yo estoy muy tranquila, yo no me he vacunado", declaró Belén Esteban, a la que empezaba a no hacerle ninguna gracia lo que estaba escuchando. "Me estás vacilando, ¿no? Te juro que no me he vacunado", volvió a repetir la colaboradora. "No, no. Se está diciendo en la calle", añadió el catalán.

Jorge Javier estalla por las acusaciones a Illa de haberse vacunado: "Tendrán que demostrarlo"

Jorge Javier aprovechó entonces esta situación para condenar que se acusase a Salvador Illa de haberse vacunado sin tener ninguna prueba al respecto. "Entonces, imagínate que un político te acusa de haberte vacunado", le pidió a la tertuliana. "Pues yo tendré que demostrar que no, no sé cómo, porque claro, eso tendrán que...", dijo Esteban antes de que Jorge la interrumpiera.

"¿No tendrá que demostrar el político que sí?", preguntó mientras ella le daba la razón. "Sí, tendrá que demostrar quien acusa", señaló Belén. "Yo juro que no me he vacunado, estoy esperando mi turno como todo españolito hasta que me toque. No sé en qué grupo estaré, pero desde que me llame mi médico iré como cualquier ciudadanos. A quien sí han vacunado es a mi marido, pero porque es sanitario, pero a Belén Esteban les aseguro que no", explicó la 'princesa del pueblo' mientras Jorge le hacía saber que le estaba gastando una broma.

"Ah, joder... bastante tengo ya con lo que tengo", aseguró la tertuliana ante las risas del presentador, que aseguró haber ido "guerrero" al plató. "Venía en el coche muy cabreado. Si alguien te acusa, la persona que te acusa tendrá que demostrarlo. Es que estaba pensando en lo de Illa. No se hace el PCR para participar en un PCR para participar en el debate de TV3", empezó diciendo.

"Entonces, Teodoro García Egea, Pablo Casado, Ana Pastor... ¿Por qué no se hace el PCR? ¿Es que se ha vacunado? Que son tuits que los he leído. La Razón le culpa y todos detrás", dijo Jorge Javier, sin acordarse de que su compañera Ana Rosa ha sido una de las que ha alimentado estos rumores desde su programa en Telecinco. "Yo estoy de acuerdo en que si Salvador Illa está vacunado, a la calle, que renuncie a todo. Pero si todos potencian toda esta historia, ¿que hace se quedan en su casa?", dijo molesto el catalán.

