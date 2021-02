Cuántos años tiene Lola, de 'La isla de las tentaciones': la edad de la novia de Diego

Marta de Lola Mencía Fernández, más conocida como Lola, es una de las concursantes más polémicas de la tercera edición de La isla de las tentaciones. La joven ha sido una de las primeras en mostrar sus dudas ante las cámaras del reality de Telecinco en su relación con Diego, acercándose peligrosamente a Simone, uno de los solteros.

La pareja se dio a conocer en Mujeres y hombres y viceversa, programa de Cuatro en el que se enamoraron. Ahora, cuatro años después, los jóvenes han decidido poner su amor a prueba en el programa presentado por Sandra Barneda.

¿Qué les llevó a participar en el reality de Telecinco? La propia Lola explicaba hace unas semanas los motivos en el plató en el que ambos dieron el salto a la fama. "Yo le ayudaba a coger las chicas para el videoclip que estaba grabando. Le pedí que no se besase con ninguna, pero lo hizo con dos y no me avisó", empezó contando.

"Yo me enfadé muchísimo porque soy celosa y empezó la desconfianza. Yo quería tener un bebé porque veía que teníamos una relación estable, por eso decidí ir a La Isla de las Tentaciones, para ver si podía confiar en él", explicaba Lola, que se ha mostraba algo arrepentida de su paso por el programa.

¿Cuántos años tiene Lola, concursante de 'La isla de las tentaciones'?

Originaria de León, Lola nació el 29 de agosto de 1996, por lo que actualmente tiene 24 años y es auxiliar de veterinaria. La joven ha regresado este año a la televisión después de que el 22 de marzo de 2017, hace casi cuatro años, Diego y Lola hacían historia al convertirse en la primera pareja formada en una final celebrada en riguroso directo. Diego decidió quedarse con Lola, que se impuso a Melani, Marta y Daniela, y protagonizaron uno de los desenlaces más emotivos de la trayectoria del programa.

Diego recibía nervioso a sus cuatro finalistas. Sin embargo, en plena final decidió expulsar a una de ellas: Melani, la pretendienta más veterana. "¿No me lo podías haber dicho en la última cita?", reaccionaba la eliminada, que se quedó helada al conocer la noticia. El tronista, por su parte, alegó que no tenía con ella "el mismo feeling" que al principio. Melani, entre lágrimas, se dispuso a abandonar el plató.

Finalmente, Diego debía elegir entre Marta, Daniela y Lola y desveló que la última era la persona de la que realmente se había enamorado. Mientras que Daniela se lo tomó con deportividad, Marta se derrumbaba asegurando que lo que sentía por el tronista era "muy real". Diego y Lola protagonizaron un romántico desenlace y no dejaron de besarse hasta que Emma García les interrumpió para conocer sus impresiones. ¿Logrará sobrevivir su amor a las tentaciones que les ha brindado la isla?