El autor del polémico rótulo de TVE se pronuncia: "Me han despedido, como al abuelo de Leonor"

"Leonor se va de España, como su abuelo". Esta es la polémica frase que se pudo ver durante casi dos minutos en un rótulo lanzado este miércoles en el programa La hora de La 1. Lo hizo para informar a los espectadores de los estudios que la Princesa de Asturias cursará en Gales a partir del próximo curso y provocó todo un terremoto político.

RTVE salió al paso con un comunicado en el que calificaba lo ocurrido de "grave irresponsabilidad" y anunciaba que Rosa María Mateo, administradora única de la pública, había ordenado el "relevo" de los "responsables" de ese rótulo.

Las críticas también llegaron desde otros trabajadores de la emisora, como Xabier Fortes, que calificó de "irresponsable y de pésimo gusto". Este jueves, la presentadora Mónica López ha tenido que pedir disculpas en público por lo ocurrido el día anterior en su espacio. "Desde ayer se está hablando mucho de este programa, incluso estamos en la portada de algunos periódicos", ha dicho. "Hoy queremos pedir disculpas públicamente".

Bernat Barrachina, guionista de TV y ex jefe de prensa con el PSC

Apenas 24 horas después de lo ocurrido, Bernat Barrachina ha anunciado en Twitter su destitución en el programa La hora de La 1 y lo ha hecho utilizando el mismo tono del rótulo de la polémica: "Me han despedido, como al abuelo de Leonor", ha publicado junto a un vídeo del famoso momento en el que Juan Carlos de Borbón pedía perdón ante la prensa tras su cacería de elefantes en Botsuana, donde se fracturó la cadera.

Barrachina, según publicó en Twitter, comenzó a trabajar el pasado 1 de septiembre en el nuevo programa de La 1 presentado por Mónica López. "Madrid y la tele me llaman de nuevo. Hoy es el primer día con el equipo de #LaHoraDeLa1. Feliz por estrenar proyecto. TVE, haz conmigo lo que quieras!", escribió entonces.

Antes, había trabajado en programas como El Hormiguero, Así nos va, Tonterías las justas y Otra Movida, donde llegó incluso a tener algunos minutos delante de las cámaras. Asimismo, durante un tiempo fue jefe de prensa del Ayuntamiento de Badalona durante el mandato de Àlex Pastor, el alcalde del PSC que tuvo que dimitir tras conducir en estado de embriaguez durante el estado de alarma.

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Marta Flich: "El despido fue fulminante"

Marta Flich, colaboradora de Todo es mentira (Cuatro), ha desvelado la conversación que ha tenido con Barrachina. "El despido fue fulminante. Además, él no entendía nada. 'Ha huido el abuelo y se va ella también...' Decía que no lo había hecho con ninguna maldad. Fue creación del propio guionista, no había nadie detrás", ha explicado. "Fue una cosa suya y, además, no entendía nada. No entiendo por qué me están despidiendo por algo que se me ha ocurrido y que creo que es verdad. Igual no te estoy haciendo un favor, Bernie".