Pablo Díaz hace historia en 'Pasapalabra': el nuevo récord que dejó sin palabras a Roberto Leal

Pablo Díaz continúa rompiendo récords en Pasapalabra. El tinerfeño, que acumula ya más de 150 programas consecutivos en el concurso de Antena 3, ha vuelto a dejar en shock a Roberto Leal y a los seguidores del formato, por lo que hizo este miércoles antes de El Rosco.

Esta vez el mérito no es solo suyo, sino que es un hito que ha conseguido gracias a la ayuda de King África y Alejandra Prat, famosos que durante los últimos días le han acompañado en el equipo naranja. Y es que Pablo Díaz logró acumular en su marcador el máximo de segundos que se han conseguido jamás en toda la historia de Pasapalabra: 100 segundos.

Lea también: La polémica sopa de letras de 'Pasapalabra' con un nombre que apareció y desapareció

De este modo, el violinista llegó a la prueba final del programa disponiendo de 3 minutos y 5 segundos para resolverla (100 más los 85 que da el concurso a cada uno). Gracias a su buen hacer en las cuatro pruebas previas, Pablo logró batir un récord que hasta ahora él mismo tenía en 94 segundos, algo que consiguió el pasado mes de octubre.

El récord de segundos no ayuda a Pablo a conseguir el bote de 'Pasapalabra'

Todo fue posible después de resolver en ¿Dónde están? la ubicación de nueve palabras relacionadas, en esta ocasión, con la meteorología. Junto a la ayuda de la hermana de Joaquín Prat y el cantante de la Bomba, Pablo descubrió las casillas en las que se encontraban los nueve términos. Así pues, logró sumar 20 segundos que, sumados a los 80 registrados en las pruebas anteriores, alcanzara la centena de segundos.

Lea también: La confesión de Paz Herrera sobre lo que le quitó Hacienda del bote de 'Pasapalabra': "Es así"

"No me quiero adelantar, pero creo que es un momento histórico en cuanto a segundos", avanzó Roberto Leal, que confirmó que había conseguido un nuevo hito. A pesar de contar con más tiempo, Pablo no logró completar la prueba y acumuló 22 aciertos, un fallo y dos preguntas sin responder. No obstante, sí le valió para ganar su duelo contra Marta Terrasa.