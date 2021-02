La confesión íntima jamás contada de Carlos Sobera: "Sonreía en el funeral de mi padre, fui feliz"

Carlos Sobera se ha abierto en canal literalmente al hacer una confesión íntima jamás contada en El Faro de la cadena Ser. Allí, en el programa que presenta Mara Torres, el presentador habló sobre su infancia, sus miedos y los momentos más duros de su vida.

"Esto es muy personal, pero te lo cuento porque estamos en un momento muy íntimo que me ha gustado", dijo a la periodista para lanzarse de lleno: "Yo recuerdo que cuando fue el funeral de mi padre, toda mi familia estaba llorando y yo estaba sonriendo".

"Estaba feliz porque me había despedido de mi padre a lo largo de dos años. Cada vez que iba a casa, me despedía de él, hablaba con él, a veces me entendía, otras no. Yo me iba despidiendo y le iba dando abrazos porque sabía que se me iba a ir", contó Sobera.

Carlos Sobera: "Fui feliz en el funeral de mi padre"

Según aseguró el presentador de First Dates y de la nueva versión de El precio justo, el día que murió "yo sentí que fue una liberación porque sus últimos años fueron de sufrimiento".

"Yo que le había visto en su plenitud, trabajando 16 horas diarias, de repente verle allí, paralizado en un sillón, sin saber quién es quien... Dije 'esto es la liberación absoluta para él'. Y fue feliz el día de su funeral", aseguró.

?@carlos_sobera: "Te voy a decir algo que nunca he contado... Yo sonreía en el entierro de mi padre"



????Escucha la entrevista en @la_ser con @maratorres_ https://t.co/tzbcAHGNY5 pic.twitter.com/PQBKgvuLc3 — El Faro (@ElFaroSER) February 10, 2021