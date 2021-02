El Risto "más republicano" estalla por la marcha de la princesa Leonor: "¡El problema es que le demos ese dinero al Rey!"

Risto Mejide se ha hecho eco este miércoles en Todo es mentira del comunicado emitido por la Casa Real en el que han anunciado que la princesa Leonor cursará el programa académico de Bachillerato International en la institución educativa Colegios del Mundo Unido en el UWC Atlantic Collage de Gales, Reino Unido.

"¡Qué la princesa Leonor se nos marcha a estudiar fuera!", ha arrancado diciendo con sorna el publicista en el arranque de su programa en Cuatro antes de analizar junto a los colaboradores los motivos por los que se ha tomado esta decisión.

Risto Mejide: "Soy más republicano que los que están clamando al cielo"

"Es que si no digo esto reviento: a mí me parece genial, es más, la ética no está en cómo uno se gasta el dinero sino en cómo lo ha ganado. Mi problema es que le hayamos dado es dinero al jefe del Estado, mi problema es que soy más republicano, seguramente, que todos esos que están clamando al cielo", aseguraba visiblemente enfadado el catalán ante las cámaras de Cuatro.

"Ahora, una vez que le has dado el dinero a ese señor, a Felipe VI, ese dinero es suyo... si lo quiere gastar como lo estará gastando su abuelo, que lo gaste. ¡El problema es que le hayamos dado el dinero! Luego está cómo queda la educación española cuando el jefe del Estado manda a su hija al extranjero para estudiar, eso es otro debate", sentenció el presentador antes de dar paso a sus tertulianos.