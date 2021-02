Mónica López pide disculpas en TVE por el polémico rótulo de la princesa Leonor: "Estamos en la portada de los periódicos"

Mónica López, presentadora de La hora de La 1, se ha visto obligada a disculparse en público por lo ocurrido en su programa este miércoles, cuando apareció sobreimpresionado un polémico rótulo contra la princesa Leonor a propósito de sus estudios en Gales.

"Leonor se va de España, como su abuelo", decía el faldón que permaneció en antena dos minutos y que provocó un terremoto con numerosas críticas de todos los sectores. RTVE anunció el relevo de los responsables del rótulo, aunque no especifica qué cargos tenían.

Mónica López: "Queremos pedir disculpas públicamente"



La presentadora de ese programa ha aprovechado los primeros minutos de La hora de La 1 de este jueves para dirigir unas palabras a la audiencia.

"Desde ayer se está hablando mucho de este programa, incluso estamos en la portada de algunos periódicos, por un rótulo que apareció en el tramo final del programa cuando hablábamos de que la Princesa de Asturias estudiará el Bachillerato en Gales. Hoy queremos pedir disculpas públicamente", ha dicho López. El rótulo no se ha mostrado ni se ha descrito, por lo que los espectadores que no estuviesen al tanto de la polémica no han sabido de qué se trataba cuando López ha hablado del asunto poco después de las 08.30.

Lea también: Mónica López corta a Celia Villalobos tras quejarse en TVE: "Esto pega más en otras cadenas"

"Tal y como se dijo ayer al poco de producirse este error, RTVE lamenta profundamente lo ocurrido y mantiene su compromiso con el respeto a las instituciones del Estado. Además, se ha relevado de sus cargos a los responsables de esta equivocación", ha concluido.

Lea también: "Estoy harta de discutir contigo": la contestación de una colaboradora a Jesús Cintora

A continuación, López ha dado paso a dos tertulianos que, brevemente, han dado su opinión. "Es un error claro e incontestable", ha dicho Daniel Basteiro, que ha descartado cualquier otra lectura. "Una peligrosa conspiración no se organiza desde un rótulo. No es una oscura operación dirigida desde Moncloa". Carlos E. Cué también ha opinado que fue "un error rápidamente reconocido" que "se ha sacado de madre".