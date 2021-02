Ana Rosa Quintana contesta a Podemos: "Señaláis a periodistas y es despreciable; eso lo hacen en las dictaduras"

Podemos insiste en su argumento de que en España no hay normalidad democrática y en las últimas horas lo ha hecho con un vídeo colgado en sus redes sociales en el que se recoge algunas noticias y se muestra la imagen de periodistas como Antonio García Ferreras, Susanna Griso o Ana Rosa Quintana.

La presentadora de Telecinco ha respondido al partido que gobierna en coalición con el PSOE. "Podemos publica un vídeo en el que insiste en que no hay normalidad democrática en España. Y lo hace mostrando imágenes del rey Juan Carlos en Abu Dabi, la condena de Hasél, el bloqueo del Poder Judicial y muestran imágenes de periodistas críticos. Una servidora entre ellos".

"Hace unos días, Monedero decía que la APM era franquista por denunciar el acoso a los periodistas. Qué pensaría un comunista como Santiago Carrillo que ingresó en la APM en 1984, pero aquellos eran otros tiempos. Tiempos en los que silenciar a la prensa o señalar a periodistas no era el camino hacia la normalidad democrática", ha espetado la presentadora.

Ana Rosa: "No me ofende, solo me parece despreciable"

Pablo Iglesias ha mantenido el argumento de la falta de normalidad democrática durante una entrevista en la que también ha dicho que si estos rostros televisivos "se ofenden tanto, es que igual estamos diciendo la verdad".

Tras escuchar sus palabras, Ana Rosa ha vuelto a dirigirse a Podemos. "Yo no me ofendo, porque respeto la libertad de expresión de cada uno. Pero lo que estáis haciendo es señalar a periodistas. Eso es muy feo y lo hacen las dictaduras, porque es una forma muy sutil de decir quiénes son los buenos y los malos", ha dicho. "No me ofendo. Solo me parece despreciable".

