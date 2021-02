Imanol Arias denuncia el "acoso" de la prensa: "He tenido miedo de volver a casa"

Dani Rovira se puso un martes más al frente de La Noche D, su nuevo programa de entrevistas en TVE. El humorista dedicó la segunda entrega del formato a la fama y al éxito. Para ello, contó con la presencia en plató de Hiba Abouk, Imanol Arias y Ana Milán como invitados. A estos les acompañaron Antonio Resines, Pepe Viyuela y Cristina Medina en calidad de colaboradores.

Todos ellos explicaron ante las cámaras de la pública cómo habían alcanzado el éxito en su profesión. La primera en hablar fue Ana Milán, que contó el momento en el que decidió ser actriz. Tal y como desveló, su madre le negó a darle el dinero que necesitaba para mudarse a Madrid para poder conseguir su sueño, por lo que se decantó a hacerlo por su cuenta.

Milán recordó cómo se marchó enfadada de casa para andar y despejarse. Al volver a casa, decidió coger un taxi a pesar de que no tenía dinero. Por suerte, Milán explicó que se encontró una cartera olvidada en el asiento del vehículo, de la cual robó el dinero que necesitaba para pagarse el viaje a Madrid.

"Señor que se olvidó la cartera en un taxi, siento mucho haberle robado las 15.000 pesetas que tenía dentro", confesó entre risas la intérprete. "Me saqué un billete de tren y me vine a Madrid", añadió en unas palabras que sorprendieron a todos los presentes. "Señor, perdón. La cartera la metí en un buzón, pero las 15.000 pesetas no, porque me pareció que era una señal. ¡No la hubieseis metido tampoco vosotros, no me digáis!", agregó Milán ante la cara de estupefacción de sus compañeros.

La queja de Imanol Arias por la persecución de la prensa

Acto seguido, Imanol Arias tomó la palabra para compartir con los espectadores la cara y la cruz de la fama. El actor se puso serio para hablar de la parte más negativa que ha vivido desde que es alguien reconocido. "Otra cosa es los acosos", comenzó diciendo el protagonista de Cuéntame.

"También hay que decirlo, que tenemos mucho miedo a decirlo. Yo he tenido miedo al volver a casa por ver a las tres periodistas que me han seguido día y noche, durante meses, para enterarse de algo de mi historia personal. Estas tres señoritas, que las mandan y las ponen en mi casa, día y noche, durante meses", empezó quejándose.

"En la pandemia, en la no pandemia... Se acercan a menos metros... Se caen delante tuyo... Porque ya lo saben hacer. Hay un número en el que se caen. Va contigo andando y, cuando tu no te paras, se cae. Ese es el único agobio", dijo molesto el intérprete.

"El único consejo que te doy es que hable con Javier Ruiz Caldera, que prepares Anacleto 2 y que se la devuelvas con la misma carta ¿Qué te parece?", le propuso Rovira con humor. "Me parece bien. ¿Y si me emparento con alguien que vuele?, que a veces hay que salir volando y las carreras de Anacleto no son muy largas", respondió Arias entre bromas.

Imanol Arias y la persecución de la prensa pic.twitter.com/9dBSuHAgVO — TVMASPI (@sebas_maspons) February 10, 2021