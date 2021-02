El encontronazo entre Ignacio Garriga (Vox) y Vicent Sanchis en pleno debate en TV3: "¿Está usted censurando?"

TV3 emitió este martes, 9 de febrero, un debate electoral en el que participaron los principales candidatos en las elecciones autonómicas de Cataluña que se celebrarán este domingo 14. El periodista Vicent Sanchis, director del canal autonómico, se encargó de moderarlo.

Uno de los momentos más tensos ocurrió después de una de las intervenciones de Ignacio Garriga, cabeza de lista de Vox a la Generalitat. El político de la formación de Abascal cortó al presentador después de que este realizada el siguiente comentario.

Lea también: "El PSOE no es de izquierdas": la lapidaria frase con la que Wyoming ha sentenciado al partido de Pedro Sánchez

"Por favor, sigamos con una cierta moderación en las exposiciones, pero por supuesto se puede rebatir porque no todas las opiniones se pueden respetar, evidentemente", dijo Sanchis.

Garriga defiende el cierre de TV3: "Ustedes manipulan y siembran el terror"

"¿Está usted censurando quizá a las ideas de algún partido político?", espetó Garriga muy serio a lo que el director de TV3 negó. "Ah, es lo que parece que pretendía dar a entender, que los catalanes no puedan decir que la inmigración ilegal no tiene cabida en nuestras calles", dijo el candidato de Vox.

"Lo que no puede ser es que el conjunto de los partidos políticos financie a los ex MENAS mientras hay personas que no cobran ni 400 euros. Lo digo porque usted ha dado a entender que algunas ideas no son respetables y eso demuestra el sectarismo de esta casa y por qué la queremos cerrar", continuó diciendo Garriga.

Lea también: Los nuevos Telediarios de TVE, pendientes de su estreno un mes después de Filomena

"Porque ustedes manipulan y siembran el terror. Y, encima, incitan al odio a los que defendemos ideas que los catalanes están padeciendo. Por tanto le rogaría neutralidad. Ya sé que es difícil en esta casa, pero se lo pido por favor", terminó de decir a lo que Sanchis replicó con un "gracias, señor". [Puede ver el momento aquí a partir del 1.33.40]