Humillante e histórica espantada en 'First Dates': Carlos Sobera, obligado a consolar a Diana

Pedro y Diana fueron los protagonistas de uno de los momentos más embarazosos de la historia de First Dates. Ambos acudieron a encontrar el amor en los especiales de San Valentín que está emitiendo durante esta semana el programa de Cuatro.

"Soy cortado, tímido, pero bueno, soy honesto", dijo nada más llegar Pedro, un vigilante de seguridad de 27 años que vive en Tarragona. Su descripción casi se convirtió en una premonición de lo que iba a ocurrir con su cita.

"Soy tímido, no me afecta a la hora de tener relaciones, pero tirar para adelante me cuesta un poquito. Yo ligo si me entran, no soy de entrar a las personas", añadió después a Carlos Sobera. Y sí, le costó porque dejó plantada a Diana en plena cena.

A Pedro no le gustó nada esta joven de República Dominicana afincada en Barcelona que sueña con ser alguna de las Kardashian. "Ya cuando la he visto venir digo 'no', pero digo, me voy a sentar, no voy a hacer el feo de irme", explicó él. Sin embargo, acabó por hacerle uno más grande.

"No va como tendría que ir. Cada vez que me preguntaba algo me hacía sentir más incómodo. Ya me cuesta expresarme, pero es que es un cúmulo de cosas", siguió explicando a cámara. Estancados sin saber que decir en la mesa, Pedro procedió a realizar una espantada histórica y humillante.

"Me voy a ir, ¿vale? No estoy a gusto y no me salen las palabras. No hemos coincidido en nada. Eres una chavala muy agradable, pero no fluye, nos estamos bloqueando y es mejor así", le dijo a Diana, que respondió algo cortada. "Totalmente de acuerdo, encantada".

Minutos más tarde, la chica reflexionó sobre lo ocurrido: "Nunca, nunca, me había dado plantón nadie. Nunca me había encontrado una situación tan agresiva de decir '¿ahora qué hago? ¿Dónde meto la cara?". Tal fue el mal trago que Carlos Sobera tuvo que consolarla: "No te lo mereces", le dijo prometiéndole, además, que podría regresar a First Dates.

"Si la persona no me acaba de atraer 100% soy honesto, no me gusta perder el tiempo ni mucho menos hacerle perder el tiempo a ella", siguió en sus trece Pedro. Por su parte, Diana mostró su enfado: "Me ha parecido un poco de mala educación lo que ha hecho. Es algo que yo no hubiera hecho nunca".