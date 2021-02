La confesión de Carlota Corredera sobre las transiciones de 'Sálvame' a 'Informativos Telecinco': "Piqueras no me ha dicho nada"

El pasado lunes, los espectadores de Telecinco se volvieron a quedar perplejos al ver cómo Sálvame daba paso a informativos con Paz Padilla y Anabel Pantoja bailando una canción 'dedicada' a María José Campanario, segundos antes de que Pedro Piqueras anunciara las más de 900 muertes por coronavirus contabilizadas durante el fin de semana.

La cara del presentador era un poema, a pesar de que Carlota Corredera, presentadora del espacio vespertino de Mediaset, ha tratado de restarle importancia a una situación que se ha repetido ya varias veces durante los últimos meses. La gallega ha asegurado que este tipo de transiciones no son "forzadas" en una entrevista para Buenismo Bien, programa de Quique Peinado y Manuel Burque en la Cadena SER.

Los humoristas no han dejado pasar la oportunidad de preguntarle a la periodista por estas situaciones que han dejado boquiabiertos a los espectadores en más de una ocasión. Peinado y Buque se interesaron por lo que opinaba Pedro Piqueras sobre todo esto o si había reaccionado de alguna forma ante sus compañeros de cadena.

Carlota Carredera hace autocrítica ante los polémicos pasos a informativos: "Es el riesgo de no poner una cortinilla"

"A mí Piqueras no me ha dicho nada del tema de las transiciones", declaró Corredera antes de reconocer que, como espectadora, este tipo de pasos a informativos "son una fantasía". La presentadora de Sálvame ha querido insistir en que este tipo de circunstancias se han producido de forma totalmente fortuita, sin una planificación previa.

"No he hablado con mis compañeros pero estoy convencida, porque he dirigido, de que Alberto, que era el director, estaba gritando, '¡Paz da paso a Piqueras! ¡Paz, da paso a Piqueras!'. Y Paz, que estaba bailando la canción, no estaría escuchando nada", dijo en relación a lo sucedido el lunes.

"Yo a Paz Padilla le he llegado a gritar como si no hubiera un mañana y ha hecho lo que le ha dado la gana", afirmó aludiendo a su etapa como directora. "Ni se acordó de que eran las nueve y de que tenía dar paso a Piqueras. Te lo digo yo. "Al final son los riesgos que corres cuando no pones una cortinilla", ha zanjado Carlota Corredera.