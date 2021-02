Nuria Roca corta en seco a Omar Montes tras sus piropos en 'El Hormiguero': "Me moría de ganas por conocerte"

Nuria Roca continúa una semana más al frente de El Hormiguero después de que Pablo Motos diera positivo en coronavirus y se viera obligado a ausentarse del programa de Antena 3 por primera vez en sus quince años de historia. La presentadora recibió este martes la visita de Ana Mena y Omar Montes, que se encuentran en plena promoción de su nueva canción juntos: Solo.

Nuria Roca arrancó su entrevista recalcando la casualidad de que tanto ella como sus invitados fueran todos de blanco. Omar Montes aprovechó la ocasión para soltar una batería de piropos a la valenciana y hacerle una confesión por la cual la conductora del espacio acabó soltándole un gran zasca ante las cámaras.

Lea también: El momento más incómodo de Susanna Griso con el 'youtuber' Roma Gallardo: "Ha habido un error"

"Estoy muy contento de estar aquí de nuevo y de poder conocerte. Yo la verdad es que me moría de ganas por conocerte", empezó diciendo el de Pan Bendito mientras ponía cara de timidez ante la presentadora. "Eso también se lo dices a Susanna Griso", soltó Roca en un zasca al cantante por sus continuos elogios hacia la conductora de Espejo Público.

"Omar es que tiene piropos para todos y para todas", aseguró Ana Mena. "Yo es que te llevo viendo de toda la vida", comenzó a confesar Montes, mientras la valenciana le cortaba. "De cuando eras pequeño ibas a decir y te has callado", le reprochó riéndose. "De hace muchos años. Yo veía Waku Waku, porque me gustan los animalitos, y te veía de presentadora ahí. A mí los animales me encantan y yo soy super admirador tuyo desde que hacías ese programa", desveló el cantante.

La pulla de Omar Montes a "Juan del Mal", el marido de Nuria Roca

Minutos más tardes, tras revelar cómo conoció a Ana Mena, Omar Montes insistió con sus piropos hacia Nuria Roca. "Yo no me puedo creer que esté aquí contigo aquí hoy. Con todos mis respetos a tu marido, Juan del Mal", dijo en referencia a Juan del Val, colaborador también de El Hormiguero.

"Que yo se que hace libros y todo. Soy muy admirador de él. Estoy esperando a que saque un audiolibro para ponérmelo", concluyó con sorna el entrevistado antes de que Roca le advirtiera de que su pareja se encontraba en esos instantes en el plató de Antena 3.

Omar Montes asegura que debutará como actor en una serie de Amazon en Estados Unidos

Durante la entrevista, Roca conectó con Pablo Motos (quien desveló que regresará el próximo jueves a su programa) a través de una videollamada. En ese momento, el presentador titular preguntó a Montes por su desconocida faceta como actor.

Omar aseguró que era cierto y soltó una noticia que dejó a todos sin palabras, con la duda de si iba en serio o era otra de sus habituales bromas. "Me cogieron de protagonista para una serie de Amazon Prime", confesó el invitado.

Lea también: Susanna Griso se moja y explica lo que realmente piensa de Salvador Illa y Fernando Simón

"Las chicas que hicieron el casting lo mandaron a Estados Unidos y allí dijeron que era de la mejores interpretaciones que veían desde Tom Berenger", siguió diciendo el ganador de Supervivientes 2020. "Soy un actor natural pero también he ejercitado una técnica para actuar con las manos para que la gente sepa lo que digo sin necesidad de hablar", declaró a la hora de hablar de sus dotes interpretativas.

</p>