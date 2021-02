Joaquín Prat se moja en la polémica de Pablo Hasél: "Me parece un escándalo"

El rapero Pablo Hasél tendrá que entrar en prisión para cumplir una condena de 9 meses, tal y como ordenó la Audiencia Nacional, para cumplir la pena que le impuso el Tribunal Supremo en mayo de 2020 por los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado.

Recientemente, más de 200 personalidades del mundo de la cultura y el espectáculo se unieron para pedir la puesta en libertad de Hasél. Serrat, Bardem o Almodóvar, entre otros, piden también "que se expulsen del Código Penal este tipo de delitos".

Joaquín Prat abordó este asunto en Cuatro al día este martes y salió en defensa de Hasél, a pesar de que no comparte la mayoría de mensajes por los que ha sido condenado el rapero.

Joaquín Prat: "Me parece un escándalo"

"Yo me he leído los 68 tuits por los que ha sido condenado. Hay cosas que no comparto en absoluto, cosas en las que sí puedo estar de acuerdo y cosas que me pueden hacer hasta gracia, porque están dichas o cantadas con tono irónico", dijo el presentador.

"Que nosotros podamos escuchar su canción sin meternos en un lío legal y que este señor vaya a ir a la cárcel por cantar canciones así, me parece un escándalo, la verdad. La mayoría de las cosas no las comparto, ¿pero dónde están los límites a la libertad de expresión?", se preguntó.