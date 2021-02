"El PSOE no es de izquierdas": la lapidaria frase con la que Wyoming ha sentenciado al partido de Pedro Sánchez

Después de tener como padrino de honor a Iñaki Gabilondo, el cual protagonizó un momento de lo más emotivo al recordar la prematura muerte de su primera mujer, Mamen Mendizábal recibió en Palo y Astilla a El Gran Wyoming. La presentadora de La Sexta tuvo la oportunidad de repasar algunos de los momentos más destacados de la trayectoria personal y profesional de su compañero de cadena.

Después de hablar de su etapa en la Falange y de cómo su padre "hizo la guerra con Franco", Mamen Mendizábal lanzó al cómico algunas preguntas relacionadas con el panorama político actual. Fue en ese momento cuando Wyoming reconoció ser sabedor de que le cae "extremadamente mal a la extrema derecha": "De lo cual me siento muy orgulloso", confesó con sorna.

Lea también: Herrera pide la dimisión de Pablo Iglesias: "Anomalía democrática es que el Estado te pague la niñera"

"Ah, eso te iba a decir, que yo creo que te gusta, ¿no?", le replicó la periodista mientras su entrevistado negaba con la cabeza. "No, no, a mí no me gusta caer mal. Me gustaría que la gente fuera razonable, pero el fascismo no es razonable. No lo ha sido nunca. Yo me he criado en él y lo sé", declaró.

Wyoming defiende su ideología: "Hay que ser de izquierdas a muerte"

Fue entonces cuando Wyoming defendió los motivos por los que hay que ser progresista: "Vivimos en un mundo tan escorado a la derecha, que si tú eres partidario de la igualdad, de que cualquier niño, nazca donde nazca, tenga derecho a la educación, tenga sanidad y que haya justicia, si quieres esas tres cosas, eres de izquierda. Entonces hay que ser de izquierdas a muerte", reivindicó.

Lea también: Ana Rosa se ensaña contra Pablo Iglesias: "Si piensas lo que has dicho te tienes que marchar"

"¿Es el PSOE de izquierdas?", preguntó Mamen Mendizábal en una cuestión que Wyoming aseguró tener muy clara. "El PSOE para mí no es de izquierdas, para mí es una franquicia, que tiene sedes y que su principal preocupación es que sus sedes no se cierren. Entonces, tiene un problema ahí, que es la captación de votos por encima de cualquier otra cosa. Y eso es muy terrible", opinó.

Con todo esto, la presentadora del nuevo programa de entrevistas de La Sexta preguntó a Wyoming si hay algún político actual que le interese: "A ver, hay una cosa que me parece alucinante y es un síntoma de oligofrenia social. Es que en los barrios obreros está ganando lo patronal. Si Franco sabe esto, no da un golpe de Estado, pone una democracia, coño", concluyó con humor el madrileño.

</p>