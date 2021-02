El Gran Wyoming: su pasado en Falange y un padre que "hizo la guerra con Franco"

El Gran Wyoming participó este martes en el programa Palo y astilla, un espacio presentado por Mamen Mendizábal donde cada invitado repasa su vida, especialmente la relación con sus progenitores.

El presentador de La Sexta recordó su infancia marcada por la depresión de su madre, que estuvo "ingresada en un sanatorio". "Había tenido una depresión derivada de una maternidad detrás de otra. Somos cuatro hermanos nacidos en cinco años y con un aborto entre medias", comentó Wyoming.

"Mi padre estaba rebasado, tenía que administrar una farmacia y cuatro hijos que ninguno había salido de su cuerda", relató. "Él hizo la guerra con Franco, en el bando de los nacionales, aunque no era especialmente facha". "Mientras fuéramos buena gente y no fuésemos delincuentes, lo demás le daba igual", contó.

"Mi padre era tan cristiano por mi culpa", dijo el presentador, que fue "captado por el Opus Dei" y, según explicó, perteneció "al club Jara". "Me metieron en un chalecito con juegos, cine... todos los días iba al club hasta que empecé a suspender y me dieron bola". Su padre, sin embargo, "se quedó". "Le vino muy bien para superar la cosa mística. Nunca fue numerario porque no le gustaba soltar el zurrón".

Wyoming: "Fui de Falange hasta los 13 años, por eso puedo hablar con propiedad"

Asimismo, Wyoming sorprendió a Mamen Mendizábal con la siguiente afirmación. "Fui de Falange hasta los 13 años, por eso puedo hablar con propiedad". "Cuando empecé a salir con los colegas del barrio lo dejé porque había otro ocio que me gustaba más. Si no, habría acabado siendo falangista o algo así", contó.