"Algunos no saben nada": el guantazo sin manos de Arguiñano tras la última confesión de Bárcenas contra el PP

Karlos Arguiñano ha tirado de su humor más ácido para sorprender a los espectadores de su programa en Antena 3 con una dura crítica hacia la clase política. Todo se desató después de que el cocinero vasco se hiciera eco de la carta escrita por Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal del Partido Popular en la que señala, entre otros, a Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno.

"Muy buenas queridas amigas, amigos y queridas familias, me da que Bárcenas nos va a marcar la entrada de la primavera. Ay, como está el ambiente de calentito ehhh. Está tirando de la manta, tirando de la manta, ohhh", empezaba diciendo el presentador, que se plantó ante las cámaras con unas gafas en forma de manos haciendo dos peinetas.

"Por hacer alguna risa, me habían mandado unos amigos de Palencia esas gafas. Son de la temporada maravillosa en la que Bárcenas nos dio esa vida que nos ha dado", recordó Arguiñano, que decidió lanzar un zasca a los políticos que se han intentado desvincularse de las acusaciones lanzadas por Bárcenas.

El zasca de Arguiñano a Pablo Casado tras la confesión de Bárcenas

El chef ha hecho alusión a las palabras de Pablo Casado en las que aseguró que él no sabía nada sobre la financiación ilegal de "ese PP" que, según ha declarado, nada tiene que ver con el que ahora preside: "Algunos no saben nada, ¿eh? No saben nada. Los políticos no dicen la verdad ni al médico", soltó irónico.

"Cuando el médico ve entrar a los políticos en la consulta dirá 'uy, uy, uy qué barbaridad'. Bueno nosotros a lo nuestro, lo nuestro es cocinar, y lo vamos a hacer otra vez y además bien", concluyó entre bromas antes de dar paso a la receta que le tocaba explicar a los seguidores de su programa.