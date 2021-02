La seria advertencia de Jorge Fernández a David Broncano desde 'La Ruleta de la Suerte': "¡Ni me lo toquéis!"

Jorge Fernández se ha venido muy arriba este martes, en el arranque de La Ruleta de la Suerte. El presentador ha comenzado el programa con un gran entusiasmo, mostrándose muy orgulloso de todo el equipo humano que hace cada día, desde hace 15 años, el longevo concurso de Antena 3.

"¿Cómo puede ser todo perfecto en este programa? Todo perfecto, menos el presentador. ¡Qué le vamos a hacer! Aquí todo el mundo bien. Pues hala, empezamos y activamos el RuleVar, que ya está activado", empezó diciendo tras conectar con la sala de control en la que se controla que ningún concursante se salte las normas del programa.

"La banda que también va a tocar fenomenal... ¡Si es que es la leche esto! ¿Y qué voy a decir del público? Que sois el mejor público de la tele", siguió diciendo, provocando una gran ovación por parte de la gente situada en las gradas del mítico plató de Antena 3. "No, no... Se veía que era aplauso fácil, no lo he hecho por eso. Sino porque lleváis 15 años demostrándolo. No quería hacer un aplauso fácil, que no hombre, que no", trató de explicarse el vasco.

"Es que lleváis 15 años todos los días dando pie a que lo pensemos, no solo yo, sino mucha gente que trabaja en el sector de la tele y que tiene programas en otras cadenas, como La Resistencia, por ejemplo. ¡Sois ídolos para ellos, sois ídolos absolutos! Siempre dicen: 'Ojalá tuviéramos ese público'. ¡Ni me lo toquéis! ¡Ni me lo toquéis!", advirtió al equipo liderado por David Broncano en el late night de Movistar+.

