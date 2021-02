Broncano, obligado a entrevistar a un anónimo tras caerse por coronavirus la invitada de 'La Resistencia'

La Resistencia demostró este lunes una gran capacidad de reacción después de que, a pocas horas para la grabación del programa, se les cayera el invitado del día tras dar positivo en coronavirus. El late night de #0 pidió ayuda a través de redes, donde hizo un llamamiento a famosos que quisieran ser entrevistados por David Broncano.

"Se busca entrevista a famoso/a importante que sea bien famoso/a. Que tenga los índices de celebrity muy altos", empezaron diciendo mientras, con el paso de los minutos, acababan aceptando a alguien "con trazas de famosos". Finalmente, pasado un rato, el programa anunció en Twittee que ya tenían una "solución".

El programa arrancó con Broncano y Castella bromeando sobre lo ocurrido: "Estábamos un poco preocupados por el programa de hoy, porque teníamos que dar el nombre del entrevistado a Movistar hace un rato pero no lo sabíamos", empezó diciendo Ricardo. "Iba a venir una persona pero a las 16:00 ha dado positivo", añadió el presentador, aclarando que se trataba de una famosa actriz.

Broncano regala a Gonzalo un kit de supervivencia en Madrid

"Ahora viene una persona que hasta hace nada no sabíamos ni cómo se llamaba. Pero tiene un amigo que se llama Alberto que, entre las 200 mil respuestas, hemos escogido la suya proponiéndole y aquí está", detalló el humorista antes de dar paso "al chaval" llamado Gonzalo Álvarez.

"Un amigo tuyo ha dicho que acababas de mudarte a Madrid, que no tenías abono transporte y que tenías cosas que promocionar. En cuanto lo he leído he dicho, es este nuestro invitado y aquí estás. No te conocemos de nada pero te estamos bastante agradecidos. Nos has hecho un favor", le decía al invitado, que apenas llevaba 24 horas en Madrid. Para facilitarle las cosas, Broncano sorprendió a Gonzalo regalándole un kit básico de supervivencia en la capital.

El cómico obsequió al joven con un par de abonos de transporte 10 viajes, entradas para el museo del Berbabeu, una merluza entera, una botella con "agua de Madrid, la mejor", el certificado de haber visto ya a un famoso y una bicicleta de bicimad. "Nos has salvado el programa, muchas gracias. Es tu casa. Igual te llamamos en unos meses", concluyó Broncano al despedirle tras una entrevista que se ha llevado el aplauso de los más fieles seguidores del formato.

