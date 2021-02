Ana Rosa se ensaña contra Pablo Iglesias: "Si piensas lo que has dicho te tienes que marchar"

Ana Rosa Quintana ha atacado como nunca a Pablo Iglesias después de decir que "en España no hay una situación de plena normalidad democrática". De esta forma, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos dio la razón a Rusia sobre los presos secesionistas.

"Que Europa defienda al ministro de Exterior que es Borrell y que el vicepresidente del Gobierno esté atacando a Borrell, que es español, y a la ministra de Exteriores española es todo muy kafkiano", ha dicho en primer lugar la presentadora, muy crítica con Iglesias.

Según Ana Rosa, "no todo vale". "No sé si es por campaña electoral, por fastidiar a alguien del Gobierno... No sé si queda alguien del gabinete que no le haya desautorizado", ha reflexionado la presentadora. "Si eres vicepresidente de ese Gobierno y piensas lo que has dicho te tienes que marchar, por decencia".

Ana Rosa, durísima con Pablo Iglesias: "¿Estamos para estas gilipolleces?"

La periodista ha acabado estallando ante sus tertulianos diciendo que: "Perdonadme, estamos en una pandemia, hoy se sabe que ha habido tres millones de personas contagiadas de Covid en España, unos 90.000 fallecidos, en un fin de semana han muerto 900 personas, ¿estamos para estas gilipolleces?".

En su durísima crítica a Pablo Iglesias, Ana Rosa también ha reprochado al PSOE que Unidas Podemos sea su socio de gobierno. "A mí me sorprende que el partido socialista, que es un partido de Gobierno, demócrata y que ha llevado a España a una época de libertad y prosperidad, tenga como socios a personas con estas ideologías".