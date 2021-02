La bronca sin precedentes de Lorenzo Caprile en 'Maestros de la costura': "¡No me intentes manipular!"

Los seguidores más fieles de Maestros de la costura se llevaron este lunes una gran sorpresa al ver cómo Lorenzo Caprile protagonizaba un monumental enfado durante una de las pruebas del programa. En ella, a la que Alaska asistió como invitada, los aprendices debían trabajar con el látex, material que a muchos se les acabó resistiendo.

El juez del talent de moda de TVE terminó de explotar después de que Gabriel, uno de los concursantes, culpara al tiempo del "desastroso" diseño que terminó haciendo. En el habitual 'paseíllo' de los jueces por las mesas de trabajo, Caprile llamó la atención a Gabriel por no seguir los pasos necesarios para una correcta confección del modelo que debían realizar.

El diseñador destacó que a pesar de que había elegido uno de los tejidos más interesantes, no ejecutó bien su trabajo, algo que este achacó a la falta de tiempo. En ese momento, Caprile estalló en una de las broncas más duras que se le recuerdan en el programa de La 1. "¡No! Por favor, que me sale el Caprile que no quiere nadie ver. Como nos volváis a hacer una observación de los tiempos os vais todos a expulsión", advirtió.

Gabriel se enfrenta a Caprile tras su espectacular bronca

"¡La has destrozado! Si montamos una prueba y decimos que se puede hacer en 90 minutos es porque se puede hacer en 90 minutos, y os hemos dado más tiempo", recordó tras la excusa del aspirante. "Esto no se puede permitir, es que ni en un trabajo de preescolar: todo sucio, los manchones de pegamento, los aires... ¡Esto es una auténtica chapuza! Estoy harto de verte hacer chapuzas", se quejó Caprile.

"Pues ya está... Lo único que puedo hacer es no hacer nada, escucharlo y nada más. Que grite todo lo que quiera, lo que tiene que hacer cuando llegue el momento es mandarme a mi casa", reaccionó Gabriel en uno de sus totales a cámara. La bronca de Caprile tuvo su prolongación en la valoración final de la prueba: "Lo más grave es que cuando yo he ido a la mesa y hago una observación, me saltáis con un 'topicazo' de este taller que no soporto, que es el tiempo. Si os damos ese tiempo es porque se puede hacer", insistió.

Gabriel no se quedó callado y alegó que la excusa del tiempo la había dicho después de las valoraciones, algo que enfadó aún más al juez. "¡Perdóname, no me intentes manipular, porque ha sido a raíz de lo del tiempo!", saltó enseguida Caprile, que acabó mandando a Gabriel a la prueba de eliminación de forma directa. "Has destrozado el material, la prenda y todo: vas directo a expulsión. Dame el mandil blanco", le informó.

"No pienso llegar hasta el final, no pienso ser ganador, porque aquí hay un nivel impresionante. Venía a divertirme, cosa que no está sucediendo, tampoco me lo están poniendo fácil. Visto lo visto, desde el sofá de mi casa lo veo con más tranquilidad", seguía insumiso el aprendiz.

