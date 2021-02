"Es terrible": la queja de Pablo Motos a Nuria Roca por su mayor defecto al frente de 'El hormiguero'

Nuria Roca continúa presentando El hormiguero ante la ausencia de Pablo Motos. El presentador, que ha dado ya negativo, sigue confinado por protocolo y no volverá a su programa hasta el jueves. Mientras tanto, el valenciano participa entrando por videollamada en las tertulias.

"Buenas noticias, estoy negativo ya. Estoy perfecto, no paran de hacerme cosas. Lo del test anal, lo veo venir... tengo que mantener la cuarentena", dijo nada más entrar Motos.

Pese a que la mayoría de la audiencia está aplaudiendo cómo está resolviendo Nuria Roca la 'papeleta', Pablo Motos le puso un 'pero', en tono de broma: "Te quiero con locura, te veo todas las noches, pero te tengo que decir que el baile que has hecho con las Twin Melody...".

Pablo Motos se queja de 'lo peor' de Nuria Roca: "Es terrible"

El programa repitió el momento del baile de las gemelas de TikTok, Daniel Guzmán y la presentadora. "No hace falta que lo recalques Pablo. No hay manera, mira que lo intento, pero... no he nacido para eso. Es terrible. Pero y las ganas que le pongo, ¿qué?", dijo ella.

Este lunes, El hormiguero con Nuria Roca volvió a marcar un datazo en el prime time de Antena 3: 3.022.000 espectadores y un buen 16,8% de cuota de pantalla.