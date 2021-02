Rubén, pillado hablando de Fani: cuenta por qué no se fue con ella en 'La isla de las tentaciones'

La relación entre Fani y Rubén en la primera edición de La isla de las tentaciones supuso todo un terremoto. En la decisión final, el pretendiente rechazó irse con ella, algo que sorprendió a la concursante y a toda la audiencia, después de comprobar cómo se habían sucedido los acontecimientos durante el reality.

"El paso de los años me ha enseñado que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?", reflexionó Rubén en este momento.

Lea también: Primera noche de sexo en 'La isla de las tentaciones 3': los concursantes que se dejarán llevar por la pasión

Ahora, Rubén ha vuelto a entrar en La isla de las tentaciones para pretender a las nuevas participantes de la tercera edición. Con ellas se ha sincerado sobre lo que ocurrió con Fani y por qué la dejó plantada en la última hoguera. ¿Por qué no se fue con ella?

Lea también: Filtran un vídeo sexual de dos concursantes de 'La isla de las tentaciones 3' y la productora abre una investigación

¿Por qué Rubén rechazó a Fani en 'La isla de las tentaciones'?

"Si no hubiera hablado así de Christofer... Porque si habla así de una persona con la que lleva 7 años, qué no va a hablar de mí, que llevamos 15 días", comentó Rubén en una charla que las cámaras del programa consiguieron grabar de lejos.

"Yo no lo veía venir porque aquí vienes y te montas en un globo. Luego aterrizas y vuelves a la realidad. Si tú vives la experiencia, te encuentras a ti mismo. Es todo. Si aunque lo hubiera dejado con su pareja, hubiera demostrado valores y educación, para delante. Pero después de los últimos cuatro días... Yo sé lo que me ha dicho cuando no se grababa", explicó.