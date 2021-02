La reacción de Marta Peñate al saber que Lester va a ser padre: primer embarazo en 'La isla de las tentaciones'

Primer embarazo en La isla de las tentaciones. Lester Duque y Patricia Pérez serán padres meses después de conocerse en el reality show de Telecinco. Lo anunciaron en el transcurso del debate, este lunes, y recibieron la enhorabuena de Marta Peñate, ex del concursante.

"Nos da igual que sea niño o niña, mientras venga sano. Nadie daba un duro por nosotros pero al final los hechos lo han demostrado todo", explicó Lester ante Sandra Barneda, que reconoció que la noticia "había sido una sorpresa".

Lea también: Primera noche de sexo en 'La isla de las tentaciones 3': los concursantes que se dejarán llevar por la pasión

Marta Peñate, que es la nueva habitante del reality Solos/Solas, conoció la información en ese momento y no tardó en reaccionar, aunque inicialmente lo hizo dudado de la veracidad de la información. "A ver, Sandra, no me lo creo, a mí me ponen en directo al ginecólogo o no me lo creo", dijo la canaria a través de una conexión en directo.

Marta Peñate y Lester discuten: "¡No me voy a maquillar para ti, ni para tu mierda de noticia!"

Como era de esperar, Lester y Marta comenzaron a lanzarse pullas y a discutir. "¿Te acabas de despertar o qué?", le preguntó Lester a su ex. "¡No, es que como sabía la noticia que se venía y me la repela no me voy a maquillar para ti, ni para tu mierda de noticia!", contestó Marta en su habitual tono.

Lea también: Filtran un vídeo sexual de dos concursantes de 'La isla de las tentaciones 3' y la productora abre una investigación

"¡Mírate tú, que tienes la cara hinchada, que te la veo y flipo. Sigue comiendo bien que ahora te vienen muchas bocas que alimentar. ¿Este embarazo es de verdad o es cómo el de septiembre? La ecografía, enseñadla", dijo Marta muy desconfiada. "Te la mandamos a la casa, te dejamos que nos ayudes a elegir nombre y que vengas al bautizo", contestaron Lester y Patricia.

Lea también: Yolanda, la madre de Marina, la otra sensación de 'La isla de las tentaciones': ¿cuántos años tiene?

Más tarde, Marta Peñate se presentó en el plató en pijama -la casa de Solos/Solas esa en las instalaciones de Telecinco- y dio la "enhorabuena" a la pareja.